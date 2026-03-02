Земельная афера более чем на 22 млн грн: в Киеве будут судить участников Сегодня 17:12 — Криминал

В Киеве начнется судебный процесс в отношении группы лиц, присвоивших земельные участки в Голосеевском районе на сумму более 22 млн грн.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также Завышенные цены и миллионы наличных: полиция разоблачила схему на ремонте ТЭЦ

Суть дела

В августе 2024 года следователи Подольского управления полиции совместно с СБУ и при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры разоблачили киевлянина и его сообщников, организовавших схему незаконного оформления коммунальных земель в частную собственность.

Досудебное расследование установило, что дельцы незаконно завладели земельными участками, которые в соответствии с решением Киевского городского совета подлежали передаче гражданам для строительства и обслуживания жилых домов и ведения садоводства.

В ходе реализации задуманного, фигуранты подделали официальные документы, внеся в них ложные сведения — изменили анкетные данные лиц, на которых якобы оформлялись участки, а также кадастровые номера и адреса трех земельных наделов и оформили их в частную собственность.

Ущерб

В результате противоправных действий было незаконно зарегистрировано право частной собственности на три земельных участка, чем территориальной общине нанесен ущерб более чем на 22 миллиона гривен.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах, а также по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УК Украины — подделка и использование поддельных документов. На землю судом был наложен арест с целью предотвращения дальнейших сделок.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.