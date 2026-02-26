Присвоил 500 тыс. грн благотворителей для модульных домов в Киевской области — детали дела
В Киеве директора частного общества будут судить за завладение почти 500 тыс. гривен благотворителей, финансировавших строительство модульных домов в с. Мощун в Киевской области.
Об этом сообщает Подольская окружная прокуратура города Киева.
Суть дела
Его будут судить за завладение деньгами благотворительной организации при выполнении строительных работ по устройству фундаментов, септиков и водопровода для модульных домов с. Мощун Киевской области для людей, лишивших своих жилищ из-за вооруженной агрессии рф.
Установлено, что директор частного общества, выполнявшего работы, внес в акты выполненных работ ложные данные об объемах и стоимости строительных работ. Согласно выводам экспертиз, благотворительной организации такими действиями причинен ущерб почти на 500 тыс. гривен.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины, а именно как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, внесении заведомо ложных данных в официальные документы и распоряжение деньгами, полученными преступным путем.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Досудебное расследование вели следователи СО Подольского УП ГУНП в г. Киеве, а оперативное сопровождение — сотрудники СБУ.
