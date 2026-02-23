Чиновников ГП «Комбинат «Прогресс» подозревают в растрате 36 млн грн Сегодня 06:34 — Криминал

Шестерым лицам объявили подозрение, gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая нанесла ГП «Комбинат „Прогресс“ Государственного агентства резерва Украины» более 36 млн грн убытков.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

Суть схемы

В течение 2023−2025 годов должностные лица государственного предприятия в сговоре с подконтрольными субъектами хозяйствования и другими лицами разработали и реализовали преступный план, направленный на незаконное получение прибыли за счет использования государственного имущества.

Речь идет о предоставлении услуг по хранению и/или комплексным складским услугам в помещениях, право оперативного управления которыми принадлежит ГП «Комбинат «Прогресс». Вместо заключения договоров хранения или аренды непосредственно с предприятиями реального сектора экономики и получения доходов государственным предприятием, к финансово-хозяйственным отношениям искусственно привлекались подконтрольные хозяйствующие субъекты.

gp.gov.ua

Такие предприятия, по данным следствия, выступали посредниками «фирмами-прокладками», заключали договоры с представителями реального сектора экономики и аккумулировали средства, полученные за использование государственных складских помещений. В дальнейшем часть средств не поступала на государственное предприятие, а распределялась между участниками схемы.

Обыски и подозрения

В ходе досудебного расследования установлено около 50 эпизодов противоправной деятельности, в результате которых государственному предприятию нанесен ущерб на сумму около 36,2 млн грн.

19 февраля 2026 года были проведены обыски по местам жительства участников преступной организации. Уведомлены о подозрении шестеро соучастников уголовных правонарушений, которые в дальнейшем задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.