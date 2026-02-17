0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Переплатили 2 млн гривен за дорожную соль: должностное лицо предстанет перед судом

Криминал
37
Прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского района города Киева».
Об этом пишет Киевская прокуратура.
Читайте также
Чиновника обвиняют в служебной халатности при закупке противогололедных средств, что причинило ущерб столичному бюджету.
Установлено, что должностное лицо как представитель коммунального предприятия должен был провести мониторинг цен на средства против гололеда для определения их ожидаемой стоимости. Однако мониторинг цен не был проведен должным образом, в результате чего дорожную соль закупили по цене выше рыночной. Таким образом, за нее переплатили более 2 млн гривен, что подтверждено выводами экспертиз.
Читайте также
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для государства.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems