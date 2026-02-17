Переплатили 2 млн гривен за дорожную соль: должностное лицо предстанет перед судом Сегодня 14:31 — Криминал

Прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского района города Киева».

Об этом пишет Киевская прокуратура.

Чиновника обвиняют в служебной халатности при закупке противогололедных средств, что причинило ущерб столичному бюджету.

Установлено, что должностное лицо как представитель коммунального предприятия должен был провести мониторинг цен на средства против гололеда для определения их ожидаемой стоимости. Однако мониторинг цен не был проведен должным образом, в результате чего дорожную соль закупили по цене выше рыночной. Таким образом, за нее переплатили более 2 млн гривен, что подтверждено выводами экспертиз.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для государства.

