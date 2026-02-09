ГБР раскрыло миллионные откаты на продуктах для ВСУ Сегодня 19:36 — Криминал

Организатором сделки стал начальник продовольственной службы одной из воинских частей, dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и заблокировали масштабную коррупционную схему во время поставок продуктов питания для боевых подразделений ВСУ в Днепропетровской области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По данным следствия, организатором аферы стал начальник продовольственной службы одной из воинских частей. Он действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика продуктов питания для ВСУ.

Суть схемы

Суть схемы заключалась в так называемых бестоварных операциях. Чиновники подписывали акты приемки-передачи на полный объем продукции, тогда как фактически в воинские части доставляли только ее часть. Остальную продукцию списывали через подконтрольных лиц.

Кроме недопоставок, качество фактически ввезенных продуктов не отвечало установленным требованиям. Военнослужащим поставляли, в частности, гнилые овощи и фрукты, в том числе для подразделений, выполнявших задания на активных участках фронта.

Размер «откатов» достигал 50% стоимости поставок., dbr.gov.ua

За прием некачественных продуктов и ненаправление рекламационных писем начальник продовольственной службы получал неправомерную выгоду наличными. Размер «откатов» достигал 50% стоимости поставок. Только за неделю сумма незаконных выплат могла превышать 1 млн гривен.

Вырученные средства фигурант использовал для личного обогащения. Он приобрел недвижимость в двух жилых комплексах, несколько автомобилей премиум-класса и другие дорогостоящие вещи, оформляя имущество на приближенных лиц.

Изъятое имущество

В ходе обысков у подозреваемого изъяли автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн. гривен, а также долговые расписки на 120 тыс. долларов США.

У подозреваемого изъяли автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров, dbr.gov.ua

Подозрения

Начальника продовольственной службы задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество), ч. 2 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы в условиях военного положения).

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Вырученные средства фигурант использовал для личного обогащения, dbr.gov.ua

Подозрение также объявлено его подчиненной из продовольственной службы тыла. По данным следствия, она получала наличные деньги от поставщиков за списывание некачественных продуктов и передавала часть средств руководителю. В ходе обысков у нее изъяли 20 тыс. долларов США. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 369 УК Украины — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

