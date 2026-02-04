Налоговики выявили более 800 ФЛП, задействованных в схемах минимизации налогов
Государственная налоговая служба выявила 10 известных торговых сетей, применявших схемы так называемого «дробления бизнеса». По предварительным оценкам возможное уклонение от уплаты налогов превышает 1 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
Речь идет о торговых сетях, осуществляющих розничную продажу бытовой техники и электроники, одежды и обуви, продуктов питания. В схеме они задействовали более 800 физических лиц — предпринимателей.
Механизм «дробления бизнеса»
В ГНС отметили, что применение «дробления бизнеса» не имеет никаких деловых целей и используется исключительно для минимизации налоговых обязательств. Это искусственное деление крупных или средних прибыльных компаний на десятки или сотни ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения.
Такой подход позволяет формально оставаться в пределах установленных лимитов доходов и избегать уплаты налогов в полном объеме.
На практике после достижения одним ФЛП предельного объема дохода соответствующей группы плательщика единого налога в схему вводится другой предприниматель. При этом бизнес продолжает работать как единая сеть — с теми же торговыми помещениями, персоналом, товарами и брендом.
Дальнейшие действия
Материалы по выявленным фактам переданы в Бюро экономической безопасности Украины, по которым сейчас проводятся досудебные расследования.
