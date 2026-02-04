Налоговики выявили более 800 ФЛП, задействованных в схемах минимизации налогов Сегодня 04:23 — Криминал

Государственная налоговая служба выявила 10 известных торговых сетей, применявших схемы так называемого «дробления бизнеса». По предварительным оценкам возможное уклонение от уплаты налогов превышает 1 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

Речь идет о торговых сетях, осуществляющих розничную продажу бытовой техники и электроники, одежды и обуви, продуктов питания. В схеме они задействовали более 800 физических лиц — предпринимателей.

Механизм «дробления бизнеса»

В ГНС отметили, что применение «дробления бизнеса» не имеет никаких деловых целей и используется исключительно для минимизации налоговых обязательств. Это искусственное деление крупных или средних прибыльных компаний на десятки или сотни ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Такой подход позволяет формально оставаться в пределах установленных лимитов доходов и избегать уплаты налогов в полном объеме.

На практике после достижения одним ФЛП предельного объема дохода соответствующей группы плательщика единого налога в схему вводится другой предприниматель. При этом бизнес продолжает работать как единая сеть — с теми же торговыми помещениями, персоналом, товарами и брендом.

Дальнейшие действия

Материалы по выявленным фактам переданы в Бюро экономической безопасности Украины, по которым сейчас проводятся досудебные расследования.

