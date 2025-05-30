Более 50 тысяч ФЛП в Украине задействованы в противоправных схемах — БЭБ Сегодня 11:32 — Криминал

В Украине более 50 тысяч ФЛП задействованы в схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств.

Об этом сообщил руководитель Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук.

«Сегодня существует более 50 тысяч ФЛП, задействованных в противоправных схемах. Преимущественно это молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов. Их использование в комплексе с использованием персональных данных владельцев может позволить уменьшить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики ориентировочно на 70 млрд грн ежегодно», — заявив Ткачук.

Инфографика: esbu.gov.ua

По его словам, создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит ввести финансово-налоговый мониторинг предприятий.

В настоящее время также наработка изменений в законодательство, которые усилят институциональную способность органов, привлеченных к противодействию экономическим правонарушениям, разработка согласованной системы выявления рисков и внедрение европейских стандартов реагирования на них, налаживание совместной аналитической работы.

«Мы постоянно ищем алгоритмы улучшения собственной эффективности и налаживания коммуникаций с другими государственными органами. С момента заключения Меморандума результативность нашего взаимодействия заметно улучшилась. Только в правоохранительные органы мы направили материалы с информацией о налоговых нарушениях на более чем 50 млрд грн», — добавил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

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