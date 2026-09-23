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До 10 лет тюрьмы за помощь колл-центрам — кого могут наказать

Криминал
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За причастность и содействие работе мошеннических колл-центров предусмотрена тюрьма
За причастность и содействие работе мошеннических колл-центров предусмотрена тюрьма
Работникам мошеннических колл-центров теперь грозит не только наказание за непосредственное участие в схемах. Ответственность может наступить и для тех, кто сознательно помогает таким «офисам» работать или привлекать к ним новых людей.
Это предусмотрено Законом Украины № 4986-IX, которым введена уголовная ответственность за создание и деятельность электронно-коммуникационных мошеннических организованных групп, а также за сознательное содействие их работе.
Об этом напомнили в Киберполиции.

Сколько «светит» за участие в работе мошеннического «офиса»

Новые положения закреплены в ст. 255−4 Уголовного кодекса Украины. В первую очередь они касаются мошеннических колл-центров, работники которых посредством электронных коммуникаций обманом завладевают деньгами людей.
За участие в деятельности такой группы, если человек осознавал ее противоправный характер, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.
Отдельно закон предусматривает ответственность для тех, кто сознательно обеспечивает работу мошеннического «офиса». Речь идет, в частности, о предоставлении группе средств, услуг, информации или иного содействия ее деятельности. Это может касаться, например, сознательного предоставления в аренду помещения, оборудования, обеспечения связью или другими услугами, необходимыми для работы «офиса». В то же время в каждом случае будут учитываться конкретная роль человека и то, знал ли он о противоправном характере деятельности группы.
За умышленное привлечение новых людей в работу в мошенническом колл-центре или содействие их деятельности предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Для должностных лиц, использующих свое служебное положение для таких действий, наказание строже — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Когда могут освободить от ответственности

Закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для отдельных участников и лиц, которые способствовали деятельности такой группы, но не создавали и не возглавляли ее.
Для этого до объявления подозрения они должны добровольно уведомить правоохранительный орган о создании или деятельности группы и активно содействовать ее разоблачению.
Сознательное содействие работе мошеннического колл-центра теперь также может иметь уголовно-правовые последствия, даже если человек сам непосредственно не занимается обманом людей.
Если известно о деятельности такого «офиса», его организаторах или кто помогает ему работать, можно сообщить в полицию по номеру 102 или в Киберполиции.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоМошенничествоМошенники
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