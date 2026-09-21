Как выбрать криптобиржу для дневной торговли в 2026 году Сегодня 09:50 — Криптовалюта Криптобиржи для дневной торговли, источник фото: pexels

Дневной трейдинг — стратегия торговли активами, в том числе криптовалютами, при которой все сделки открываются и закрываются в течение одного рабочего дня. Рассказываем об особенностях этого процесса и какие криптобиржи лучше всего для этого подходят.

Что такое дневной трейдинг

Дневной трейдинг называют по-разному: дейтрейдинг (от англ. day trading — дневная торговля), внутридневная торговля или интрадей.

Дейтрейдинг имеет один главный принцип: не оставлять открытых сделок на ночь — все закрывать в течение торгового дня. Чтобы зарабатывать, трейдерам нужно понимать две вещи: какой актив будет расти в цене и когда входить в сделку. Для этого они совмещают два основных инструмента.

Фундаментальные события, то есть важные новости, являющиеся импульсом для изменения цен. Технический анализ подсказывает, когда именно покупать или продавать крипту. Для этого просматривают трендовые линии (полоса показывает падение или рост цены), уровни поддержки и сопротивления (минимум и максимум цены), объемы (количество проданных и купленных активов).

Справка Finance.ua Обратите внимание! Большие объемы торгов подтверждают реальный интерес рынка. Если цена растет на высоких объемах — это стойкий тренд, а не случайный скачок.

Главным преимуществом такой стратегии является полный контроль своих активов, ведь криптобиржа работает круглосуточно и нередко резкие движения на бирже происходят именно ночью, когда трейдер отдыхает.

Ключевые инструменты для трейдеров

Хотя криптобиржи предлагают десятки разнообразных опций, активному трейдеру для дневной торговли требуется четкий базовый функционал. Вот ключевые профессиональные инструменты:

TWAP (Time-Weighted Average Price) — алгоритмический исполнительный инструмент, автоматически разбивающий большой ордер на меньшие и выполняющий их с равным интервалом. Он минимизирует влияние на рынок при больших позициях и позволяет получить цену, близкую к средневзвешенной за период.

— алгоритмический исполнительный инструмент, автоматически разбивающий большой ордер на меньшие и выполняющий их с равным интервалом. Он минимизирует влияние на рынок при больших позициях и позволяет получить цену, близкую к средневзвешенной за период. Advanced TP/SL (Take Profit/Stop Loss) — расширенная система управления риском. Она позволяет устанавливать уровни фиксации прибыли и ограничения потерь по последней или расчетной цене, вручную задавать ожидаемую прибыль или допустимый убыток в процентах, а также видеть прогнозируемый финансовый результат (прибыль/убыток) до открытия сделки. Это критично для дневной торговли, где быстрые коррекции являются нормой.

— расширенная система управления риском. Она позволяет устанавливать уровни фиксации прибыли и ограничения потерь по последней или расчетной цене, вручную задавать ожидаемую прибыль или допустимый убыток в процентах, а также видеть прогнозируемый финансовый результат (прибыль/убыток) до открытия сделки. Это критично для дневной торговли, где быстрые коррекции являются нормой. Drag-and-Adjust TP/SL — функция динамического перетаскивания уровней TP (фиксация прибыли) и SL (ограничение убытков) прямо на графике. Она позволяет реагировать на изменение рыночной ситуации без открытия новых окон.

— функция динамического перетаскивания уровней TP (фиксация прибыли) и SL (ограничение убытков) прямо на графике. Она позволяет реагировать на изменение рыночной ситуации без открытия новых окон. Multi-Symbol Trading Page — до шести различных активов на одном экране с возможностью моментального открытия позиций по каждому. Функция позволяет одновременно мониторить настройки по нескольким парам и не пропускать сетапы (благоприятные условия на графике для открытия сделки).

— до шести различных активов на одном экране с возможностью моментального открытия позиций по каждому. Функция позволяет одновременно мониторить настройки по нескольким парам и не пропускать сетапы (благоприятные условия на графике для открытия сделки). Copy Trading (спот и фьючерсы) — инструмент для начинающих или желающих делегировать часть решений. Он автоматически копирует сделки Lead Traders (опытных трейдеров, открывающих свои сделки для публичного копирования через сервис копитрейдинга) в собственный счет.

— инструмент для начинающих или желающих делегировать часть решений. Он автоматически копирует сделки Lead Traders (опытных трейдеров, открывающих свои сделки для публичного копирования через сервис копитрейдинга) в собственный счет. Mock Trading и Mock Spot Copy Trading — тестовая среда с виртуальными средствами, где можно отрабатывать стратегии или наблюдать за Lead Traders без реального капитала.

Grid Trading — автоматизированная стратегия, выполняющая buy/sell ордера в предварительно установленном ценовом диапазоне с интервалами. Она идеально подходит для волатильных и боковых рынков: пользователь задает верхний и нижний предел и количество «клеток», а система самостоятельно ловит внутридневные колебания. Не требует прогнозирования направления тренда. Но это скорее не базовый, а дополнительный инструмент дейтрейдера.

Как выбрать криптобиржу

Для удачного дейтрейдинга выбор криптобиржи имеет решающее значение. Поскольку дневная торговля предполагает значительное количество сделок ежедневно, нужно выбирать площадку с низкими комиссиями, высокой ликвидностью и мгновенным исполнением сделок.

Неудачно выбранная платформа рискует забрать немалую долю вашего заработка — ее незаметно съедят завышенные комиссии и задержки во время выполнения сделок.

Ниже разберем ключевые критерии, которые следует учитывать при выборе криптобиржи.

Торговые условия

Комиссии Maker и Taker — сумма за вход и выход из сделки. Низкие ставки напрямую сохраняют ваш депозит во время частых сделок.

и — сумма за вход и выход из сделки. Низкие ставки напрямую сохраняют ваш депозит во время частых сделок. Ликвидность и глубина стакана — общий объем ордеров в стакане. Предотвращает закрытие позиций по неблагоприятным ценам во время крупных сделок.

— общий объем ордеров в стакане. Предотвращает закрытие позиций по неблагоприятным ценам во время крупных сделок. Спред — разница между ближайшими ценами купли и продажи. Чем уже спред, тем меньше скрытые затраты по немедленному вхождению в рынок.

— разница между ближайшими ценами купли и продажи. Чем уже спред, тем меньше скрытые затраты по немедленному вхождению в рынок. Скорость выполнения ордеров — время обработки приказов сервером биржи. Минимальная задержка позволяет входить в сделку именно по той цене, которую вы видите на графике.

— время обработки приказов сервером биржи. Минимальная задержка позволяет входить в сделку именно по той цене, которую вы видите на графике. Стабильность платформы — бесперебойная работа серверов во время высокой волатильности. Показатель гарантирует, что терминал не зависнет при выходе важных новостей или всплесков трафика.

— бесперебойная работа серверов во время высокой волатильности. Показатель гарантирует, что терминал не зависнет при выходе важных новостей или всплесков трафика. Набор профессиональных инструментов — наличие продвинутых типов ордеров, удобного графического терминала, кластерного анализа и возможности подключения через API к внешним софтам.

— наличие продвинутых типов ордеров, удобного графического терминала, кластерного анализа и возможности подключения через API к внешним софтам. Расширенные типы ордеров (SL/TP, OCO, Post-Only) — инструменты автоматического выхода и риск-менеджмента, защищающие от излишних потерь.

— инструменты автоматического выхода и риск-менеджмента, защищающие от излишних потерь. Режимы маржи (Изолированная/Кросс) — способ распределения риска. Изолированная маржа ограничивает ущерб только суммой конкретного соглашения, а не всем балансом.

— способ распределения риска. Изолированная маржа ограничивает ущерб только суммой конкретного соглашения, а не всем балансом. Размер и гибкость кредитного плеча — возможность точной настройки плеча (например, 2x-5x). Этот показатель пропорционально увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск полной потери денежных средств.

— возможность точной настройки плеча (например, 2x-5x). Этот показатель пропорционально увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск полной потери денежных средств. Ставка финансирования — периодическая плата за удержание фьючерсной позиции. Она влияет на итоговую выгодность продолжающихся несколько часов сделок.

Безопасность и регуляция

Дневной трейдинг предполагает, что ваши деньги постоянно находятся на бирже, а вы совершаете десятки сделок в день. Если платформа окажется ненадежной, вы рискуете лишиться своих средств. Чтобы избежать проблем, обращайте внимание на факторы безопасности и регуляторы.

Криптобиржа должна иметь официальное право предоставлять услуги в вашей стране или регионе. Например, в Европе показателем надежности является соответствие европейским нормам MiCA (Markets in Crypto-Assets) или наличие лицензии поставщика виртуальных активов (VASP). Оффшорные зоны без строгого контроля — это всегда повышенный риск. Проверка личности (KYC). Обходите биржи, обещающие полную анонимность. Требование пройти верификацию — это стандарт безопасности, защищающий платформу от «грязных» денег, а ваши средства — от блокировок со стороны финансовых регуляторов. Раздельное хранение средств. Юридически деньги клиентов должны лежать отдельно от собственных капиталов площадки. Это делает невозможным ситуацию, когда биржа покрывает собственные долги деньгами пользователей. Многоуровневая система защиты от хакерских атак. Доказательство резервов, то есть регулярная публикация доказываемых отчетов ― на счетах биржи имеется 100% средств пользователей. Для клиентов это означает, что они могут вывести их в любой момент. Ведущие площадки формируют собственные страховые резервы на случай масштабных технических сбоев или атак хакеров. Персональная безопасность аккаунта — двухфакторная аутентификация (2FA), антифишинговый код, белый список доверенных кошельков.

Справка Finance.ua Обратите внимание! Биржа — это торговая площадка, а не сейф. Поэтому держите там только депозит для активных сделок, а заработанную прибыль выводите на кошелек.

Варианты криптобирж для украинских трейдеров

Binance

Binance ― работает в более чем 100 странах мира, имеет лицензии и регуляторное присутствие в более чем 20 юрисдикциях — это самый регуляторный охват в криптоиндустрии.

В рамках этой глобальной инфраструктуры компания развивает концепцию финансового Super App: в одном приложении есть доступ к криптовалютам, платежам, сбережениям, а также к традиционным финансовым инструментам — от прямой торговли акциями и ETF до токенизированных активов и бессрочных контрактов на традиционные рынки.

Пользователям доступна широкая продуктовая линейка, в частности:

криптовалюты — спотовая торговля, бессрочные фьючерсы, конвертация, стейблкоины;

— спотовая торговля, бессрочные фьючерсы, конвертация, стейблкоины; токенизированные американские акции bStocks — 24/7 доступ к токенизированным версиям крупных компаний США с возможностью вывода на собственный кошелек;

— 24/7 доступ к токенизированным версиям крупных компаний США с возможностью вывода на собственный кошелек; TradFi-perps — бессрочные контракты на американские акции, товары, ETF (по данным Binance, компания держит около 74% мирового рынка ETF-perps в 2026 году);

— бессрочные контракты на американские акции, товары, ETF (по данным Binance, компания держит около 74% мирового рынка ETF-perps в 2026 году); прямые акции и ETF США — более 7 тыс. инструментов с расчетом в стейблкоинах (USDT, USDC, USD1, $U) или BNB, в режиме 24/5 (с понедельника по пятницу, поскольку торговля обычными акциями и ETF привязана к рабочим дням традиционных фондовых бирж США);

— более 7 тыс. инструментов с расчетом в стейблкоинах (USDT, USDC, USD1, $U) или BNB, в режиме 24/5 (с понедельника по пятницу, поскольку торговля обычными акциями и ETF привязана к рабочим дням традиционных фондовых бирж США); опционы на американские акции — с 1 сентября 2026 доступны call и put опционы на 1000+ акций и ETF США;

— с 1 сентября 2026 доступны call и put опционы на 1000+ акций и ETF США; Binance Earn, Binance Card, Binance Pay, Binance Wallet — сервисы хранения, оплаты и хранения активов.

Справка Finance.ua Обратите внимание! Доступность отдельных функций зависит от юрисдикции пользователя, его статуса верификации и соответствующих регуляторных требований. Актуальный список продуктов для конкретного аккаунта всегда отображается в приложении Binance после прохождения верификации.

Комиссии на Binance построены по многоуровневой модели, учитывающей три ключевых параметра: 30-дневный торговый объем пользователя, имеющийся баланс BNB и статус в VIP-программе, являющейся стандартной практикой для больших профессиональных площадок.

Размер комиссий для обычного пользователя колеблется от 0,075 до 0,1%. Есть базовая скидка при оплате комиссии в BNB (нативная криптовалюта экосистемы Binance), которая равна 25% на спот-торговлю и 10% на фьючерсную, и применяется автоматически.

VIP-программа Binance — это система бонусов для крупных трейдеров и инвесторов, которая существенно снижает торговые комиссии (до 80%). Она работает просто: чем больше объем торговли или баланс, тем меньше комиссии и выше VIP-уровень (он перечисляется ежедневно).

Сегодня есть четыре пути для получения VIP.

За объем торгов — от 1 млн долларов на споте или от 5 млн долларов на фьючерсах за 30 дней (+ держать от 5 BNB). За баланс ― нужно держать на счете от 100 тыс. долларов (+ от 5 BNB). За ссуды ― нужно брать в аренду или кредит от 100 тыс. долларов на бирже (+ от 5 BNB). За опционы — нужно торговать опционами от 100 млн долларов за 30 дней (BNB не нужны).

Бонус для новичков с других бирж: если вы уже крутите большие объемы на другой платформе, Binance даст вам уровень VIP+1 на 2 месяца просто при подтверждении этих объемов.

Bybit

Bybit — это централизованная торговая площадка с высоким уровнем кибербезопасности и торгов. На криптобирже предусмотрена спотовая и деривативная торговля, покупка и продажа NFT, а также пассивный заработок (Bybit Earn). Размер комиссии — 0,1%.

Среди преимуществ торговой площадки ― удобный и интуитивно понятный интерфейс, интеграция с TradingView для анализа графиков, круглосуточная поддержка, большинство пользователей сохраняются на холодных кошельках.

OKX

OKX — это централизованная криптобиржа, которая имеет высокие уровни торгов, ликвидности и кибербезопасности. Она также входит в список наиболее технологически развитых торговых площадок.

Доступные рынки: спотовый, деривативный (фьючерсы и опционы), P2P, OTC. Размер комиссии зависит от операции и колеблется от 0,08 до 0,1%.

Биржа имеет удобный веб-сайт и приложение. Его интерфейс прост и дружен, поэтому торговая площадка будет комфортной для начинающих трейдеров. А еще OKX регулярно публикует отчеты о резервах.

Bullish

Bullish — это централизованная криптобиржа с высоким уровнем надежности и ликвидности. Торговая площадка предлагает пользователям спотовую торговлю криптовалютами, маржинальную торговлю и альтернативные инструменты. А еще биржа имеет едва ли не самые маленькие комиссии — от 0% до 0,03%.

Заметим, что эта платформа не пользуется спросом среди розничных трейдеров, поскольку ориентирована на крупных пользователей. Потому и порог входа там несколько выше, чем у многих площадок.

Gate

Gate является централизованной криптобиржей с высоким уровнем доступности и безопасности. Среди преимуществ — широкий выбор криптовалют и низкие комиссии (0−0,1%).

Пользователям Gate доступны разнообразные торговые инструменты, в частности, спотовая и маржинальная торговли, бессрочные фьючерсы, опционы и NFT. Биржа работает с фиатными валютами, но вывод фиатных средств может быть проблематичным в некоторых регионах.

Советы для дневных трейдеров

Дневной трейдинг — это наиболее требовательный сегмент инвестиционной деятельности. Он объединяет высокий потенциал прибыли с не менее высоким уровнем риска, поэтому этот подход не для всех. Дейтрейдинг подходит тем, кто готов уделять время аналитике, дисциплинированно соблюдать правила управления риском и воспринимать ущерб как часть работы.

Чтобы увеличить шансы на прибыль, используйте следующие рекомендации.

Понимание рисков — это базовое условие. Криптовалюты и деривативы являются волатильными инструментами с высоким риском быстрой потери капитала. Поэтому никогда не стоит торговать или инвестировать средства, которые вы не можете позволить себе потерять.

— это базовое условие. Криптовалюты и деривативы являются волатильными инструментами с высоким риском быстрой потери капитала. Поэтому никогда не стоит торговать или инвестировать средства, которые вы не можете позволить себе потерять. Управление риском — Advanced TP/SL должно быть частью каждой сделки. Это практически бесплатная страховка для торгового счета. Take-profit и stop-loss должны выставляться одновременно с открытием позиции.

— Advanced TP/SL должно быть частью каждой сделки. Это практически бесплатная страховка для торгового счета. Take-profit и stop-loss должны выставляться одновременно с открытием позиции. Используйте демо-трейдинг (Mock Trading) для отработки . Перед выходом в реальную торговлю с новой стратегией или инструментом протестируйте на виртуальных средствах.

. Перед выходом в реальную торговлю с новой стратегией или инструментом протестируйте на виртуальных средствах. Диверсификация в рамках одного аккаунта . К примеру, Super App-архитектура Binance позволяет держать позиции сразу в нескольких классах активов — крипта, токенизированные и прямые акции, ETF, деривативы на традиционные рынки. Это снижает зависимость от одного сегмента и дает больше сценариев для работы в разных рыночных условиях.

. К примеру, Super App-архитектура Binance позволяет держать позиции сразу в нескольких классах активов — крипта, токенизированные и прямые акции, ETF, деривативы на традиционные рынки. Это снижает зависимость от одного сегмента и дает больше сценариев для работы в разных рыночных условиях. Используйте круглосуточный доступ в качестве преимущества . Binance и некоторые другие крупные криптобиржи работают 168 часов в неделю. Для активного трейдера это означает, что можно реагировать на макрособытия, отчеты компаний или движения крипторынков в данный момент, а не ждать открытия сессии в понедельник. По данным Binance Research, в выходные bStocks учитывают медианно 92% движения открытия понедельника на американских акциях — рынок практически работает непрерывно.

. Binance и некоторые другие крупные криптобиржи работают 168 часов в неделю. Для активного трейдера это означает, что можно реагировать на макрособытия, отчеты компаний или движения крипторынков в данный момент, а не ждать открытия сессии в понедельник. По данным Binance Research, в выходные bStocks учитывают медианно 92% движения открытия понедельника на американских акциях — рынок практически работает непрерывно. Оптимизируйте комиссии с первого дня . Узнайте условия использования скидок и пользуйтесь возможностью сэкономить. Для активного дневного трейдера это оказывает прямое влияние на экономику торговли.

. Узнайте условия использования скидок и пользуйтесь возможностью сэкономить. Для активного дневного трейдера это оказывает прямое влияние на экономику торговли. Образование — не одноразовый, а постоянный процесс. Если вы хотите заниматься дневным трейдингом, вам придется постоянно учиться.

Всегда помните о высоких рисках для вашего капитала и используйте только свободные деньги. Не нужно торговать денежными средствами из финансовой подушки или накоплений.