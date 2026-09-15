«Хорошие хакеры» вывели почти все резервы Liquid Network на $320 млн Сегодня 23:01 — Криптовалюта Биткоин и доллары

Почти все биткоин-резервы Liquid Network вывели из сети после масштабной атаки. Речь идет примерно о 4000 BTC стоимостью около $320 млн.

Как пишет The Block , 6 сентября 2026 года из федерационного кошелька Liquid Network, разрабатывающего Blockstream биткоин-сайдчейна, вывели около 4000 BTC. После атаки, по данным страницы Blockstream Proof of Reserves, в резерве осталось около 207 BTC. Работу сети сразу приостановили, узлы моста отключили, а биржи остановили депозиты и вывод L-BTC.

Что стало причиной

По предварительным данным Bitcoin Magazine, атака стала возможной из-за ошибки в логике эмиссии L-BTC на боковой цепи. Злоумышленники смогли создать более 4000 L-BTC, которые фактически не были снабжены биткоинами, воспользовавшись багом в консенсусе сети.

Для самой системы транзакция выглядела легитимной. Поэтому аппаратные модули безопасности участников федерации автоматически подписали запрос на вывод настоящих BTC из резервов. То есть сеть фактически восприняла фальшивые L-BTC как имеющие реальное обеспечение.

Средства вывели через SideSwap Peg-out Authorization Key (PAK) — механизм, позволяющий участникам федерации инициировать вывод биткоина из сети. При этом Liquid Network официально заявила, что частные ключи, в частности PAK, скомпрометированы не были. Проблема заключалась именно в логике проверки боковой цепи.

Liquid Network управляется федерацией, в которую входят более 80 бирж, инфраструктурных компаний и управляющих активов. Для подписания действительной мультиподписной транзакции требуются голоса 11 из 15 корпоративных участников казны.

Злоумышленники назвали себя «хорошими ребятами»

После вывода примерно 3996 BTC по внешнему адресу злоумышленники оставили в блокчейне сообщения через поле OP_RETURN: «Мы — „хорошие ребята“. Свяжитесь с нами через блокчейн».

Команда Liquid Network назвала нападающих white-hat хакерами и сообщила, что Blockstream пытается установить с ними контакт.

Однако подтверждений того, что средства действительно вернут, пока нет. В криптоиндустрии к заявлению относятся с осторожностью, поскольку подобные сообщения могут использоваться злоумышленниками, чтобы получить время для переговоров о вознаграждении.

В то же время, атака не затронула другие активы, выпущенные на Liquid Network, в частности USDT , DePix и токенизированные реальные активы (RWA). Под удар попали именно биткоин-резервы, обеспечивающие L-BTC.

По словам руководителя компании по кибербезопасности FailSafe Анейрина Флинна, предварительные данные указывают на баг, позволивший несанкционированно создать L-BTC. По его оценке, вывод около 95% резервов и остановка сети свидетельствуют о критической слабости в ее системе валидации и обеспечения.

Liquid Network стала очередной криптоинфраструктурой, подвергшейся атаке в последние недели. Приблизительно за неделю до этого неизвестный злоумышленник вывел $6 млн с кредитной платформы, связанной с Crypto.com. В августе произошел громкий взлом аппаратного кошелька Coldcard.

Liquid Network основала в 2018 году Blockstream. Сайдчейн используют биржи для более быстрых расчетов, в частности из-за того, что основной блокчейн биткоина может быть перегруженным и дорогим для быстрых переводов. Среди клиентов сети — BTSE, Bitfinex и BitMEX.