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Госфинмониторинг выявил международную схему криптовалютного мошенничества более чем на 2,5 млрд грн

Криминал
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Фигуранты действуют в составе крупной организации, специализирующейся на криптовалютном мошенничестве
Фигуранты действуют в составе крупной организации, специализирующейся на криптовалютном мошенничестве
Государственная служба финансового мониторинга Украины расследует схему отмывания средств, полученных в результате мошенничества и криптомошенничества в странах Европы. Через группу связанных с ней компаний прошло более 2,5 млрд грн преступных доходов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Совместно с подразделениями финансовой разведки других стран обнаружили схему: данные о зарубежных операциях вместе с нашей информацией сложились в целостную картину — кто стоит за компаниями, откуда поступали деньги и куда двигались дальше» — отметил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.
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Как работала схема

Счет одной из компаний в европейском банке был привязан к электронному адресу гражданки Украины. Другую компанию-нерезидента, получавшую средства от европейских фиктивных фирм через инвестиционное мошенничество, возглавляет гражданин Украины. Обоими счетами управляли из Киева.
«Далее проверили фигуранта по украинским данным. Банк в свое время отказался от деловых отношений с ним из-за долга в 250 тыс. грн, который впоследствии продали компании по взысканию задолженностей. Пока известно, что он скрывается от следствия по делу о незаконной переправке людей через границу», — отметил Пронин.
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Фигуранты действуют в составе крупной организации, специализирующейся на криптовалютном мошенничестве. Соответствующие материалы переданы правоохранительным органам.

Криптовалютные операции сложно отслеживать

«Операции с виртуальными активами остаются сложными для отслеживания — рынок в Украине до сих пор не урегулирован, прозрачных механизмов контроля нет. Несмотря на это, схемы с криптовалютой мы выявляем: анализируем финансовые потоки, связи между компаниями и цифровые следы их владельцев», — добавил Филипп Пронин.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Киеве разоблачили разветвленную сеть мошенников, похищавших средства из криптовалютных кошельков граждан стран Европейского Союза. Ежемесячный оборот незаконно полученных средств в самые активные периоды мог достигать $1 млн.
По материалам:
Finance.ua
Криптопреступления
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