Госфинмониторинг выявил международную схему криптовалютного мошенничества более чем на 2,5 млрд грн Сегодня 03:12 — Криминал Фигуранты действуют в составе крупной организации, специализирующейся на криптовалютном мошенничестве

Государственная служба финансового мониторинга Украины расследует схему отмывания средств, полученных в результате мошенничества и криптомошенничества в странах Европы. Через группу связанных с ней компаний прошло более 2,5 млрд грн преступных доходов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Совместно с подразделениями финансовой разведки других стран обнаружили схему: данные о зарубежных операциях вместе с нашей информацией сложились в целостную картину — кто стоит за компаниями, откуда поступали деньги и куда двигались дальше» — отметил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

Как работала схема

Счет одной из компаний в европейском банке был привязан к электронному адресу гражданки Украины. Другую компанию-нерезидента, получавшую средства от европейских фиктивных фирм через инвестиционное мошенничество, возглавляет гражданин Украины. Обоими счетами управляли из Киева.

«Далее проверили фигуранта по украинским данным. Банк в свое время отказался от деловых отношений с ним из-за долга в 250 тыс. грн, который впоследствии продали компании по взысканию задолженностей. Пока известно, что он скрывается от следствия по делу о незаконной переправке людей через границу», — отметил Пронин.

Фигуранты действуют в составе крупной организации, специализирующейся на криптовалютном мошенничестве. Соответствующие материалы переданы правоохранительным органам.

Криптовалютные операции сложно отслеживать

«Операции с виртуальными активами остаются сложными для отслеживания — рынок в Украине до сих пор не урегулирован, прозрачных механизмов контроля нет. Несмотря на это, схемы с криптовалютой мы выявляем: анализируем финансовые потоки, связи между компаниями и цифровые следы их владельцев», — добавил Филипп Пронин.