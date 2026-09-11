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Деньги в посылках: чиновников Луганской ОГА подозревают в расхищении бюджета

Криминал
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В ходе обысков изъяли около 5 млн грн
В ходе обысков изъяли около 5 млн грн, gp.gov.ua
Чиновников одного из департаментов Луганской областной государственной администрации подозревают в завладении бюджетными средствами при закупке рекламных и маркетинговых услуг.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, чиновники администрации организовали формальную конкуренцию на тендере, обеспечили победу определенному предпринимателю, а часть полученных средств обналичивали и передавали через почтовые посылки. Подозрение объявлено директору департамента, ее заместителю и ФЛП, привлеченному к реализации схемы.

Как организовали тендер

В марте 2026 года департамент объявил в Prozorro закупку рекламных и маркетинговых услуг ожидаемой стоимостью более 3,2 млн. грн.
По версии следствия, чтобы создать формальную конкуренцию, в тендер привлекли общественную организацию в качестве «технического» участника. Ее представителям заранее дали указание не снижать ценовое предложение на аукционе.
Чтобы создать формальную конкуренцию, в тендер привлекли общественную организацию в качестве «технического» участника
Чтобы создать формальную конкуренцию, в тендер привлекли общественную организацию в качестве «технического» участника, gp.gov.ua
Поскольку в закупке принимали участие только два участника, это позволило обеспечить победу определенному предпринимателю. С ним заключили договор на 3,21 млн. грн.
После этого победитель тендера передал часть работ другому подконтрольному участнику схемы, заключив с ним субподрядный договор более чем на 455 тыс. грн.

Деньги передавали через почтовые посылки

Часть бюджетных средств, полученных по актам выполненных работ, в дальнейшем обналичивались.
Для конспирации деньги, по данным следствия, передавали не лично, а почтовыми отправлениями. После снятия средств предпринимательница оставляла себе оговоренную часть, а остальную часть отправляла посылками другому участнику схемы.
Деньги передавали через почтовые посылки
Деньги передавали через почтовые посылки, gp.gov.ua
Так, одну из посылок из 76,8 тыс. грн. наличных отправили из Кропивницкого и получили в Днепре. Еще 63 тыс. грн аналогичным способом отправили из Закарпатья.
В дальнейшем получатель, по материалам следствия, передавал эти деньги директору департамента в соответствии с предварительными договоренностями.
Общая сумма бюджетных средств, которыми, по данным следствия, завладели участники схемы, составляет 192 тыс. грн.

В ходе обысков изъяли около 5 млн грн

Во время обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли около 5 млн грн, мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с расчетами вероятных «откатов».
Подозреваемые задержаны. Им объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 4 ст. 191 УК Украины — в пособничестве и завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Директору департамента суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, ее заместителю — залог, предпринимателю — круглосуточный домашний арест.
По материалам:
Finance.ua
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