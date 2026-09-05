Операция «Карфаген»: разоблачена преступная организация во главе с чиновником Офиса Генпрокурора
Как работала схема
- более 20 млн грн было израсходовано на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества;
- более 12 млн грн (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат;
- более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.
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