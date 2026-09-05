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Операция «Карфаген»: разоблачена преступная организация во главе с чиновником Офиса Генпрокурора

Криминал
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НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген"
НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген"
НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионное состояние. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
Об этом говорится в заявлении НАБУ.

Как работала схема

По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года.
К противоправной деятельности он привлек как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц.
НАБУ и САП показали, как проводили операцию «Карфаген»
НАБУ и САП показали, как проводили операцию «Карфаген», Фото: НБУ
Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров.
НАБУ и САП показали, как проводили операцию «Карфаген»
НАБУ и САП показали, как проводили операцию «Карфаген», Фото: НБУ
Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы.
Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовывали по ряду схем:
  • более 20 млн грн было израсходовано на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества;
  • более 12 млн грн (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат;
  • более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.
В настоящее время разоблачены пять участников преступной организации.
Их действия предварительно квалифицировали по ст. 255 УК Украины — создание и руководство преступной организацией или участие в ней, а также по ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие участники преступной организации.
По материалам:
Finance.ua
МошенничествоСхемы
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