Мошенники обманули граждан Латвии более чем на 5,5 млн гривен — подробности Сегодня 16:28 — Криминал

Мошенники обманули граждан Латвии более чем на 5,5 млн гривен — подробности

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в рамках совместной следственной группы Украины и Латвийской Республики объявлено подозрение еще четырем участникам преступной организации, которая действовала в Харькове и обманывала граждан Латвии.

О предыдущем этапе операции по разоблачению этой группы сообщал Генеральный прокурор Руслан Кравченко

Суть дела

По данным следствия, участники группировки использовали мошеннический колл-центр для завладения средствами граждан Латвии. Они получали доступ к интернет-банкингу потерпевших, оформляли на них кредиты с помощью поддельных электронных подписей, а деньги переводили через банки Латвии на подконтрольные криптовалютные биржи и кошельки.

Также участники организации звонили по телефону гражданам Латвии и предлагали якобы выгодные инвестиции в криптовалюту и трейдинг. После получения денег они прекращали связь с потерпевшими.

В ходе расследования установлена ​​причастность еще четырех человек. Одна из них, выполняя функции HR-менеджера, подбирала персонал для колл-центра и обеспечивала его работу.

Остальные трое совершали так называемые «холодные звонки» гражданам Латвии. 20 августа 2026 года правоохранители провели пять обысков в Харькове и области по местожительству подозреваемых. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие распределение ролей между участниками преступной организации.

Четверым лицам сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 4, 5 ст. 190 и ч. 5 ст. 361 УК Украины. Один из подозреваемых задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 9 984 000 грн. В настоящее время установлены 11 потерпевших — граждан Латвии.

Общая сумма нанесенного им ущерба составляет 5 569 824 грн.

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