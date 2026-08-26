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Мошенники обманули граждан Латвии более чем на 5,5 млн гривен — подробности

Криминал
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Мошенники обманули граждан Латвии более чем на 5,5 млн гривен — подробности
Мошенники обманули граждан Латвии более чем на 5,5 млн гривен — подробности
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в рамках совместной следственной группы Украины и Латвийской Республики объявлено подозрение еще четырем участникам преступной организации, которая действовала в Харькове и обманывала граждан Латвии.
О предыдущем этапе операции по разоблачению этой группы сообщал Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Суть дела

По данным следствия, участники группировки использовали мошеннический колл-центр для завладения средствами граждан Латвии. Они получали доступ к интернет-банкингу потерпевших, оформляли на них кредиты с помощью поддельных электронных подписей, а деньги переводили через банки Латвии на подконтрольные криптовалютные биржи и кошельки.
Также участники организации звонили по телефону гражданам Латвии и предлагали якобы выгодные инвестиции в криптовалюту и трейдинг. После получения денег они прекращали связь с потерпевшими.
В ходе расследования установлена ​​причастность еще четырех человек. Одна из них, выполняя функции HR-менеджера, подбирала персонал для колл-центра и обеспечивала его работу.
Остальные трое совершали так называемые «холодные звонки» гражданам Латвии. 20 августа 2026 года правоохранители провели пять обысков в Харькове и области по местожительству подозреваемых. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие распределение ролей между участниками преступной организации.
Четверым лицам сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 4, 5 ст. 190 и ч. 5 ст. 361 УК Украины. Один из подозреваемых задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 9 984 000 грн. В настоящее время установлены 11 потерпевших — граждан Латвии.
Общая сумма нанесенного им ущерба составляет 5 569 824 грн.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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