Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры Киева обратились в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании недействительными дополнительных соглашений к договору о поставке электроэнергии Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко.
Прокуратура установила, что в 2025—2026 годах учебное заведение по результатам процедуры закупки заключило с обществом договор о поставках электрической энергии. В дальнейшем стороны заключили ряд дополнительных соглашений, по которым ее цена неоднократно менялась.
В то же время, увеличение цен происходило без надлежащего документального подтверждения их колебания на рынке электроэнергии и с превышением установленных законом границ.
Таким образом университет переплатил за электроэнергию более 3,2 млн гривен.