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Прокуратура требует вернуть в бюджет более 3,2 млн грн, переплаченных за электроэнергию — подробности

Криминал
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Прокуратура требует вернуть в бюджет более 3,2 млн грн, переплаченных за электроэнергию — подробности
Прокуратура требует вернуть в бюджет более 3,2 млн грн, переплаченных за электроэнергию — подробности
Прокуратура в судебном порядке требует вернуть в бюджет более 3,2 млн грн, переплаченных университетом за электроэнергию.
Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры Киева обратились в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании недействительными дополнительных соглашений к договору о поставке электроэнергии Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко.
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Суть дела

Прокуратура установила, что в 2025—2026 годах учебное заведение по результатам процедуры закупки заключило с обществом договор о поставках электрической энергии. В дальнейшем стороны заключили ряд дополнительных соглашений, по которым ее цена неоднократно менялась.
В то же время, увеличение цен происходило без надлежащего документального подтверждения их колебания на рынке электроэнергии и с превышением установленных законом границ.
Таким образом университет переплатил за электроэнергию более 3,2 млн гривен.
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Следовательно, Шевченковская окружная прокуратура города Киева просит суд признать дополнительные соглашения недействительными и взыскать с поставщика безосновательно уплаченные средства.
По постановлению Хозяйственного суда города Киева открыто производство по делу и назначено для рассмотрения.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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