Прокуратура требует вернуть в бюджет более 3,2 млн грн, переплаченных за электроэнергию — подробности Сегодня 17:23 — Криминал

Прокуратура требует вернуть в бюджет более 3,2 млн грн, переплаченных за электроэнергию — подробности

Прокуратура в судебном порядке требует вернуть в бюджет более 3,2 млн грн, переплаченных университетом за электроэнергию.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры Киева обратились в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании недействительными дополнительных соглашений к договору о поставке электроэнергии Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко.

Читайте также Почти миллиард гривен ущерба государству: раскрыты схемы незаконной добычи полезных ископаемых в Закарпатье

Суть дела

Прокуратура установила, что в 2025—2026 годах учебное заведение по результатам процедуры закупки заключило с обществом договор о поставках электрической энергии. В дальнейшем стороны заключили ряд дополнительных соглашений, по которым ее цена неоднократно менялась.

В то же время, увеличение цен происходило без надлежащего документального подтверждения их колебания на рынке электроэнергии и с превышением установленных законом границ.

Таким образом университет переплатил за электроэнергию более 3,2 млн гривен.

Следовательно, Шевченковская окружная прокуратура города Киева просит суд признать дополнительные соглашения недействительными и взыскать с поставщика безосновательно уплаченные средства.

По постановлению Хозяйственного суда города Киева открыто производство по делу и назначено для рассмотрения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.