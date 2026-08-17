200 долларов за то, чтобы стать директором фирмы: в Одесской области будут судить «номинального» руководителя агрокомпании Сегодня 20:37 — Криминал

200 долларов за то, чтобы стать директором фирмы: в Одесской области будут судить «номинального» руководителя агрокомпании

33-летний мужчина согласился стать директором компании, которой на самом деле должны были управлять другие люди. За это ему пообещали $200.

Как установили детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области, мужчина не планировал реально управлять компанией, а должен только предоставить свои документы и подписать регистрационные бумаги. Теперь он предстанет перед судом.

Что известно

Предприятие зарегистрировали в Одессе, а его основным видом деятельности определили выращивание зерновых, бобовых и масличных культур.

Фактически мужчина не занимался управлением компанией. По данным следствия, он:

не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность;

не арендовал офис;

не заключал договоров с контрагентами;

не управлял банковскими счетами;

не вел бухгалтерский учет;

не подавал налоговую отчетность.

За исполнение формальной роли учредителя и директора он получил обещанные $200.

По версии следствия, регистрация предприятия на подставное лицо позволила другим людям использовать его в незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов. Через аграрную компанию, в частности, проводили конвертацию безналичных средств в наличные деньги для предприятий реального сектора экономики.

Материалы в отношении других лиц, которые, по данным БЭБ, фактически контролировали деятельность предприятия, расследуют в отдельном уголовном производстве.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 205−1 Уголовного кодекса Украины — внесение заведомо ложных сведений в документы для государственной регистрации юридического лица и их преднамеренное предоставление по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает штраф от 8 тыс. до 10 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Также суд может лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Одесской областной прокуратуры.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, человек считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена ​​обвинительным приговором суда.

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