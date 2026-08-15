Коррупция в Украине не уменьшается, а «топовая» даже растет, — руководитель САП Сегодня 15:11 — Казна и Политика

Государство демонстрирует отсутствие политической воли для должной борьбы с коррупцией.

Коррупция в Украине не демонстрирует тенденции к снижению, а уровень топ-коррупции даже растет.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге, передает РБК-Украина.

Что мешает борьбе с коррупцией

Клименко заявил, что государство демонстрирует отсутствие политической воли для должной борьбы с коррупцией.

«Коррупция в Украине не уменьшается. Она остается на одном и том же уровне. Или если говорить о топ-коррупции, то она даже растет. Государство демонстрирует то, что у нее нет политической воли бороться с этой коррупцией должным образом», — отметил руководитель САП.

По его словам, нерешенной остается проблема с экспертным учреждением. Также до сих пор не отменены так называемые «поправки Лозового», которые дают коррупционерам возможность избегать ответственности из-за закрытия производств по сугубо формальным основаниям.

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Отдельной проблемой Клименко назвал отсутствие у САП полномочий самостоятельно начинать расследование в отношении народных депутатов, а также согласовывать следственные и негласные следственные действия в отношении нардепов.

«Поэтому мы не должны зависеть от воли другого должностного лица, вообще не имеющего отношения к антикоррупционной структуре», — подчеркнул руководитель САП.

Почему нужны международные следственные группы

Клименко также обратил внимание на проблемы с экстрадицией и созданием совместных следственных групп с другими государствами.

По его словам, большинство коррупционных схем сегодня выходят за пределы Украины и охватывают сразу несколько юрисдикций. В качестве примера он привел дело «Мидас», в легализации средств по которому задействовано большое количество юрисдикций.

«У нас есть необходимость создания международных следственных групп с другими юрисдикциями, чтобы максимально быстро и удобно получать доказательства в этом конкретном уголовном производстве и обмениваться информацией с прокурорами других юрисдикций», — пояснил Клименко.

По его словам, именно эти проблемы не решаются длительное время, поэтому о них следует говорить открыто.

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