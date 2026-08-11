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На границе завершили первый этап модернизации пункта пропуска

Казна и Политика
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На границе завершили первый этап модернизации пункта пропуска
На границе завершили первый этап модернизации пункта пропуска
Первая очередь модернизации грузового терминала на МАПП «Порубное — Сирет» завершена.
Проект переходит к следующему этапу, предусматривающему оснащение современным оборудованием грузового терминала для осуществления таможенного и пограничного контроля.
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Проект реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF) — одного из ключевых финансовых инструментов развития трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

Цель

усиление транспортного взаимодействия между Украиной и Европейским Союзом; повышение эффективности пограничной инфраструктуры и развитие устойчивых международных логистических маршрутов.
Уже завершена процедура закупки и заключен договор с подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации. После завершения проектирования будет объявлена ​​процедура закупки для определения подрядчика, который осуществит поставку, установку и ввод в эксплуатацию технологического оборудования грузового терминала.
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Первая очередь проекта обеспечила создание необходимой инженерной инфраструктуры, формирующей основу функционирования расширенного грузового терминала:
  • выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия;
  • обустроена система водоотвода и очистки сточных вод,
  • установлен павильон пограничной службы и металлическая конструкция над четырехполосным участком;
  • установлена ​​стационарная система радиационного контроля;
  • встроен шлагбаум и автоматический блокировщик транспортных средств;
  • установлен металлический колесоотбойник для защиты контрольного оборудования;
  • устроено ограждение, систему наружного освещения, что обеспечит безопасную эксплуатацию комплекса.
Комплексная модернизация пункта пропуска предусматривает:
  • строительство четырех дополнительных полос въезда в Украину;
  • внедрение современных технологических решений по осуществлению таможенного и пограничного контроля;
  • устройство организованной зоны ожидания грузового транспорта.
Реализация всех этапов проекта позволит существенно увеличить пропускную способность пункта пропуска «Порубное — Сирет», сократить время оформления грузов, повысить эффективность логистических маршрутов и укрепить транспортную интеграцию Украины с Европейским Союзом.
По материалам:
Finance.ua
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