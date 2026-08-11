На границе завершили первый этап модернизации пункта пропуска

Проект реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF) — одного из ключевых финансовых инструментов развития трансъевропейской транспортной сети TEN-T.
Цель
усиление транспортного взаимодействия между Украиной и Европейским Союзом; повышение эффективности пограничной инфраструктуры и развитие устойчивых международных логистических маршрутов.
Уже завершена процедура закупки и заключен договор с подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации. После завершения проектирования будет объявлена процедура закупки для определения подрядчика, который осуществит поставку, установку и ввод в эксплуатацию технологического оборудования грузового терминала.
Первая очередь проекта обеспечила создание необходимой инженерной инфраструктуры, формирующей основу функционирования расширенного грузового терминала:
выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия;
обустроена система водоотвода и очистки сточных вод,
установлен павильон пограничной службы и металлическая конструкция над четырехполосным участком;
установлена стационарная система радиационного контроля;
встроен шлагбаум и автоматический блокировщик транспортных средств;
установлен металлический колесоотбойник для защиты контрольного оборудования;
устроено ограждение, систему наружного освещения, что обеспечит безопасную эксплуатацию комплекса.
Комплексная модернизация пункта пропуска предусматривает:
строительство четырех дополнительных полос въезда в Украину;
внедрение современных технологических решений по осуществлению таможенного и пограничного контроля;
устройство организованной зоны ожидания грузового транспорта.
Реализация всех этапов проекта позволит существенно увеличить пропускную способность пункта пропуска «Порубное — Сирет», сократить время оформления грузов, повысить эффективность логистических маршрутов и укрепить транспортную интеграцию Украины с Европейским Союзом.