На границе завершили первый этап модернизации пункта пропуска Сегодня 16:23 — Казна и Политика

На границе завершили первый этап модернизации пункта пропуска

Первая очередь модернизации грузового терминала на МАПП «Порубное — Сирет» завершена.

Проект переходит к следующему этапу, предусматривающему оснащение современным оборудованием грузового терминала для осуществления таможенного и пограничного контроля.

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Проект реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF) — одного из ключевых финансовых инструментов развития трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

Цель

усиление транспортного взаимодействия между Украиной и Европейским Союзом; повышение эффективности пограничной инфраструктуры и развитие устойчивых международных логистических маршрутов.

Уже завершена процедура закупки и заключен договор с подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации. После завершения проектирования будет объявлена ​​процедура закупки для определения подрядчика, который осуществит поставку, установку и ввод в эксплуатацию технологического оборудования грузового терминала.

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Первая очередь проекта обеспечила создание необходимой инженерной инфраструктуры, формирующей основу функционирования расширенного грузового терминала:

выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия;

обустроена система водоотвода и очистки сточных вод,

установлен павильон пограничной службы и металлическая конструкция над четырехполосным участком;

установлена ​​стационарная система радиационного контроля;

встроен шлагбаум и автоматический блокировщик транспортных средств;

установлен металлический колесоотбойник для защиты контрольного оборудования;

устроено ограждение, систему наружного освещения, что обеспечит безопасную эксплуатацию комплекса.

Комплексная модернизация пункта пропуска предусматривает:

строительство четырех дополнительных полос въезда в Украину;

внедрение современных технологических решений по осуществлению таможенного и пограничного контроля;

устройство организованной зоны ожидания грузового транспорта.

Реализация всех этапов проекта позволит существенно увеличить пропускную способность пункта пропуска «Порубное — Сирет», сократить время оформления грузов, повысить эффективность логистических маршрутов и укрепить транспортную интеграцию Украины с Европейским Союзом.

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