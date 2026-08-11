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«Налог на Google» принес в бюджет более 11 млрд грн за семь месяцев

Казна и Политика
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«Налог на Google»
«Налог на Google»
За январь-июль 2026 года нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, уплатили в государственный бюджет 11,3 млрд грн «налога на Google». Это на 1,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Иностранные компании перечислили в бюджет 92,8 млн евро и $149,4 млн.
Среди крупнейших плательщиков — глобальные цифровые компании Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy и Netflix.

Количество плательщиков растет

Круг плательщиков «налога на Google» также расширяется. С начала 2026 года плательщиками НДС зарегистрировались еще 18 нерезидентов, поставляющих электронные услуги физическим лицам в Украине.
По состоянию на 1 августа общее количество таких плательщиков составляет 159 компаний.
Обязанность зарегистрироваться плательщиком НДС возникает у нерезидента, если за последние 12 месяцев общая сумма операций по поставке электронных услуг на таможенной территории Украины превышает 1 млн грн в эквиваленте.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в 2025 году резиденты Дія. City уплатили 34,6 млрд грн налогов. Наибольшие налоговые поступления обеспечили компании из Киева и области — всего 24,3 млрд грн.
По итогам 2025 года наибольший взнос в налоговые поступления обеспечили компании, зарегистрированные:
  • в Киеве и Киевской области — 24,3 млрд грн;
  • во Львовской области — 2,4 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — более 1,7 млрд грн;
  • в Харьковской области — 788,5 млн грн;
  • в Одесской области — 612,9 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
НалогиГНС
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