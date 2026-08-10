Метро на Виноградар: «Киевский метрополитен» объявил еще один тендер на 80 млн грн Сегодня 17:20 — Казна и Политика

В настоящее время на объекте уже выполнен значительный объем работ

Киевский метрополитен объявил тендер на корректировку проектной документации для строительства первой очереди участка Сырецко-Печерской линии метро от станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет 80,1 млн грн без НДС.

Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

Что предполагает проект

Речь идет о участке от станции «Сырец» до станции «Проспект Правды» («Варшавская») с двумя новыми станциями — «Мостицкая» и «Проспект Правды» («Варшавская»), а также вилочное ответвление в направлении станции «Виноградарь».

В коммунальном предприятии отмечают, что строительство производится в сложных гидрогеологических условиях, в условиях плотной городской застройки и большого количества инженерных сетей, проложенных на разной глубине. Дополнительные вызовы создает и военное положение.

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Необходимость корректировки проектной документации связана с уточнением фактического расположения инженерных сетей, обновлением технических условий от их балансодержателей, а также изменением технологии выполнения отдельных работ из-за отсутствия в Украине части необходимых материалов. Все изменения будут вноситься в соответствии с действующими государственными строительными нормами.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 80,1 млн грн без НДС. Представить тендерные предложения можно до 22 августа 2026 года.

Что уже построили

В настоящее время на объекте уже выполнен значительный объем работ. В частности, построен правый перегонный тоннель от станции «Мостицкая» до станции «Сырец» протяженностью почти 1,25 км и завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла станции «Мостицкая».

Также на перегоне между станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды» («Варшавская») построено около 1,6 км монолитных тоннелей в обоих направлениях.

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Одним из важных этапов подготовки к строительству тоннеля на этом участке является струйная цементация грунта (Jet Grouting). Под высоким давлением в грунт нагнетают цементный раствор, формирующий прочный грунтоцементный массив. Это позволяет укрепить основание, повысить его несносную способность и обеспечить надежную основу для сооружения туннельных конструкций.

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