0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кличко показал ход строительства метро на Виноградарь (фото)

Казна и Политика
67
Кличко показал ход строительства метро на Виноградарь (фото)
Кличко показал ход строительства метро на Виноградарь (фото), Фото: kyivcity.gov.ua
Мэр Киева Виталий Кличко показал, как в столице идет строительство метро на Виноградарь.
По его словам, работы идут одновременно на 6 строительных площадках и выполняются круглосуточно с соблюдением комендантского часа.
Подрядчик уже завершил строительство правого тоннеля от станции «Мостицкая» до станции «Сырец», построил часть вентиляционных узлов и перевел инженерные сети. Общая протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Кличко отметил, что строительство проходит в сложных гидрогеологических условиях. Дополнительные вызовы — плотная городская застройка и разветвленная система коммуникаций, расположенных на разных глубинах.
«Между станциями „Мостицкая“ и „Варшавская“ строят двухъярусные монолитные тоннели. Двухуровневые тоннели — это уникальная технология для Украины. И около трети этих конструкций уже обустроили. Завершение работ на станции „Мостицкая“ в основных конструкциях предусмотрено в 2026 году», — сообщил Кличко.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Напомним, ранее руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Выговский сообщал, что в 2026 году станцию ​​"Мостицкая" планируют завершить в основных конструкциях, но движение поездов в Виноградарь начнется не ранее 2027 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems