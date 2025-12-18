Кличко показал ход строительства метро на Виноградарь (фото)
Мэр Киева Виталий Кличко показал, как в столице идет строительство метро на Виноградарь.
По его словам, работы идут одновременно на 6 строительных площадках и выполняются круглосуточно с соблюдением комендантского часа.
Подрядчик уже завершил строительство правого тоннеля от станции «Мостицкая» до станции «Сырец», построил часть вентиляционных узлов и перевел инженерные сети. Общая протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км.
Кличко отметил, что строительство проходит в сложных гидрогеологических условиях. Дополнительные вызовы — плотная городская застройка и разветвленная система коммуникаций, расположенных на разных глубинах.
«Между станциями „Мостицкая“ и „Варшавская“ строят двухъярусные монолитные тоннели. Двухуровневые тоннели — это уникальная технология для Украины. И около трети этих конструкций уже обустроили. Завершение работ на станции „Мостицкая“ в основных конструкциях предусмотрено в 2026 году», — сообщил Кличко.
Напомним, ранее руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Выговский сообщал, что в 2026 году станцию "Мостицкая" планируют завершить в основных конструкциях, но движение поездов в Виноградарь начнется не ранее 2027 года.
