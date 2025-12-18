Кличко показал ход строительства метро на Виноградарь (фото) Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Кличко показал ход строительства метро на Виноградарь (фото), Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как в столице идет строительство метро на Виноградарь.

По его словам, работы идут одновременно на 6 строительных площадках и выполняются круглосуточно с соблюдением комендантского часа.

Подрядчик уже завершил строительство правого тоннеля от станции «Мостицкая» до станции «Сырец», построил часть вентиляционных узлов и перевел инженерные сети. Общая протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км.

Фото: kyivcity.gov.ua

Кличко отметил, что строительство проходит в сложных гидрогеологических условиях. Дополнительные вызовы — плотная городская застройка и разветвленная система коммуникаций, расположенных на разных глубинах.

«Между станциями „Мостицкая“ и „Варшавская“ строят двухъярусные монолитные тоннели. Двухуровневые тоннели — это уникальная технология для Украины. И около трети этих конструкций уже обустроили. Завершение работ на станции „Мостицкая“ в основных конструкциях предусмотрено в 2026 году», — сообщил Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, ранее руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Выговский сообщал , что в 2026 году станцию ​​"Мостицкая" планируют завершить в основных конструкциях, но движение поездов в Виноградарь начнется не ранее 2027 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.