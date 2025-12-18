0 800 307 555
Рада создала комиссию по расследованию коррупции в сферах обороны и экономики во время войны

Рада создала комиссию по расследованию коррупции в сферах обороны и экономики во время войны
Рада создала комиссию по расследованию коррупции в сферах обороны и экономики во время войны
Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нарушений законодательства в условиях военного положения.
За принятие постановления № 14291 проголосовали 252 народных депутата на пленарном заседании парламента в среду.
В состав комиссии вошли 14 парламентариев из разных фракций и групп. Председателем ВСК избран Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»), заместителем — Игорь Фриса («Слуга народа»).
Отмечается, что основные задачи ВСК — проверка в сфере обороны, использования публичных средств и имущества, а также соблюдение прав человека.
Комиссия будет расследовать возможные факты нарушения антикоррупционного законодательства во время войны в различных отраслях экономики, включая инфраструктуру, обеспечивающую функционирование государства и общества.
Кроме того, ВСК будет контролировать правомерность решений и действий органов власти в сфере безопасности и управления ресурсами в условиях военного положения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в течение 2014 — 2024 годов по решению украинских судов за коррупцию только в 1,5% привлеченных к ответственности конфисковали имущество или деньги, а права занимать определенные должности лишили только 0,2% подсудимых. За 11 лет более 32 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией.
Українська правда
