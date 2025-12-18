0 800 307 555
ру
Казна и Политика
Верховная Рада поддержала переименование копейки в шаг.
Об этом сообщил народный детутат Железняк.
Ранее НБУ планировал отчеканить следующий тираж монет в 50 копеек уже «шагами». Новая монета появится после решения Верховной Рады. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
2 сентября прошлого года НБУ официально инициировал эту дискуссию, имеющую в своей основе глубокое научное исследование.
«Цела экспедиция, которая подтвердила, что удельным украинским названием мелкой монеты, одной сотой фракции украинской гривны, является шаг. Соответствующий указ об этом подписал первый президент во времена УНР. Если гривна — княжеского рода, то шаг имеет свои истоки со времен Гетманщины», — сказал он.

Сколько будет стоить переименование

Пышный сообщил, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета это нести не будет.
«Никакого изъятия той монеты, которая в обращении, не будет. После принятия соответствующего решения Верховной Радой (а мы очень на это надеемся) Национальный банк прекратит чеканить копейки и начнет чеканить мелкую удельную украинскую монету — шаги. Мы получили положительные заключения Института национальной памяти. Мы получили абсолютную поддержку Академии наук, Института лингвистики», — рассказал глава НБУ.
Это никоим образом не повлияет на покупательную способность гривны. По его словам, до сих пор в обращении 14 млрд разменной мелкой монеты номиналом 10 и 50 копеек. И Национальный банк, чтобы поддерживать соответствующее обращение монеты, должен ежегодно отчеканивать не менее 20 млн.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
