Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, по состоянию на 1 декабря 2025 года в реестре «Дія.City» насчитывалось 3 159 действующих резидентов.

Это почти на тысячу компаний больше, чем в августе.

Как пишет депутат, 33,7% компаний выбрали НнВК, то есть часть плательщиков, избравших НнВК, продолжает снижаться (-13 п.п. за 11 месяцев 2025 года).

За январь-ноябрь 2025 года резиденты Дія. City уплатили в бюджет:

27,7 млрд грн (без ЕСВ) — +11,9 млрд грн к 2024 году,

из них 13,4 млрд грн — плательщики НнВК (+6,0 млрд грн).

Структура поступлений

Налог на прибыль — 4,3 млрд грн (+0,7 млрд грн), из них НнВК — 0,9 млрд грн (-0,09 млрд грн);

НДС — 9,2 млрд грн (+3,1 млрд грн), из них НнВК — 4,9 млрд грн (+1,7 млрд грн);

НДФЛ + военный сбор — 14,1 млрд грн (+8,1 млрд грн), из них НнВК — 7,6 млрд грн (+4,4 млрд грн).

Сумма возмещения НДС составила 1,4 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн получили плательщики НнВК (прирост +1,0 млрд грн, почти полностью за счет НнВК).

Выводы

Как отметил Гетманцев, уже обращаясь на этот режим, Дія. City не вывел у себя даже половину отрасли, которая продолжает использовать схемы дробления на ФЛП, но в любом случае является альтернативой для плательщиков в выборе режима налогообложения;

бизнес оценил все последствия и пришел к выводу, что уплата налога на прибыль на общих основаниях для Дія Сити целесообразнее уплаты НнВК, фактически поставив точку в многолетней дискуссии, которая давно утратила актуальность.

Ранее мы писали , что за первую половину 2025-го выручка резидентов Дія. City, которые обнародовали финотчетность, составила 267,6 млрд грн. Более 300 компаний по выборке имеют 100% иностранный капитал, среди которых преобладают юрлица с представителями из США, Кипра и Эстонии.

Аналитики R&D центра YouControl исследовали данные реестра резидентов Дія. City проанализировали место регистрации компаний, средний возраст и выручку за последние три года.

В целом на начало декабря в Украине резидентами Дія. City являются 3114 компаний. Более половины, а именно 1821 из исследованных компаний стали резидентами в 2025 году.

