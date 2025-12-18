0 800 307 555
ру
Оборот виртуальных активов в Украине: о чем рассказали в НБУ

Казна и Политика
23
Внедрение регулирования и надзора за оборотом виртуальных активов в Украине и проведение секторальной оценки рисков в сфере финансового мониторинга.
Такие темы обсудили представители НБУ на ежегодном международном форуме «Финансовый мониторинг 2025 — евроинтеграционные перспективы ПВК/ФТ системы Украины».
Заместитель главы НБУ Алексей Шабан рассказал, что законопроект по урегулированию оборота виртуальных активов, который парламент принял в первом чтении, частично учитывает принципиальные для НБУ нормы.
В то же время, есть еще ряд вопросов, которые требуют доработки до его окончательного принятия.
«Чтобы рынок виртуальных активов в Украине безопасно и эффективно работал и имел доверие со стороны пользователей, нужно четко выписать полномочия его регуляторов, в том числе и НБУ, в части надзора, установление требований к поставщикам услуг, в частности, пруденциальные нормативы, к структуре собственности, управления, а также право применения мер влияния к тем, кто этого не выполняет», — сказал Алексей Шабан.
НБУ должен быть регулятором в той части, что касается фиатных денег — токенов электронных денег и тех услуг, которые осуществляют обмен виртуальных активов на национальную или иностранную валюту.
«Главная наша „красная линия“ в том, что не должно возникнуть регуляторного арбитража между валютными ценностями и виртуальными активами, что создаст риски для монетарного суверенитета, ценовой и финансовой стабильности, подорвет защиту прав потребителей финансовых услуг и противодействие отмыванию средств», — отметил Алексей Шабан.
Директор Департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская рассказала, что в 2025 году проводится очередная Национальная оценка рисков в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк провел секторальную оценку рисков финансового сектора, поднадзорного НБУ в сфере финансового мониторинга. Согласно результатам вышеуказанной оценки, риски отмывания средств и финансирования терроризма являются средними в целом для финансового сектора, но последствия проявления таких рисков наиболее высоки для банков, страховых компаний, а также для небанковских учреждений, предоставляющих услуги по переводу средств без открытия счета.
«Поскольку злоумышленники постоянно разрабатывают новые схемы для отмывания грязных средств, финансовый мониторинг должен постоянно совершенствоваться», — подчеркнула Анна Липская.
Она добавила, что секторальная оценка, проведенная НБУ, станет частью Национальной оценки рисков-2025 (НОР), проводимой Государственной службой финансового мониторинга один раз в три года. Результаты НОР субъекты первичного финансового мониторинга должны учитывать в своих системах оценки рисков.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки УкраиныВалюта
