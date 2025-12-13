0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Действительно ли украинцы массово уезжают из страны — данные НБУ и ГПСУ

66
Действительно ли украинцы массово уезжают из страны — данные НБУ и ГПСУ
Действительно ли украинцы массово уезжают из страны — данные НБУ и ГПСУ
По данным ООН и Евростата, с 3 октября по 14 ноября 2025 года Украину покинули почти столько же граждан, сколько за предыдущие девять месяцев.
Об этом говорится в макроэкономном и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Сколько украинцев уехали за границу

По состоянию на 14 ноября за границей находилось 5,9 млн. украинцев, что на 128 тысяч больше, чем в начале октября.
Читайте также
В Нацбанке отмечают, что такой миграционный рост почти равен приросту в январе-сентябре (166 тыс.).
Среди возможных причин массового отъезда украинцев — усиление российских атак на объекты гражданской инфраструктуры и разрешение на выезд за границу для мужчин 18−22 лет.

В ГПСУ опровергли заявления о массовом отъезде украинцев

В то же время представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что за последний период пассажиропоток наоборот существенно снизился, а в отдельные месяцы наблюдалось даже преимущество въезда в Украину.
В частности, в сентябре было больше выезжающих из страны, в октябре динамика сравнялась с соотношением 50 на 50, а в ноябре — снова преимущество на въезд.
По словам Демченко, общая динамика осенью шла на убыль. В настоящее время пассажиропоток — самый низкий за последние три месяца.
Читайте также
Речь идет именно о гражданах Украины, которые составляют 85% всего пассажиропотока.
«В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это совокупно в обоих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже в выходные, пассажиропоток превосходил 90 тысяч пересечений границы», — сообщил представитель ГНСУ.
В ГПСУ прогнозируют традиционный рост движения на границе во время новогодне-рождественского периода, вероятно, ближе к 20-м числам декабря.

Справка Finance.ua:

  • украинских беженцев в Чехии уже почти 400 тыс., что стало самым высоким показателем в ЕС на душу населения. За последние месяцы число выданных разрешений на временную защиту подскочило более чем вдвое, достигнув рекордного уровня;
  • в Польше увеличилось количество украинцев, стремящихся получить временную защиту. В частности, с 26 августа по 10 ноября 49,7 тыс. украинских граждан подали заявки на получение PESEL UKR. Как свидетельствуют данные Главного управления пограничной службы, с 29 августа по 24 ноября в Польшу въехало более 121 тыс. украинцев 18−22 лет.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems