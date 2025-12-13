Со следующего года комиссии за снятие наличных денег в Польше возрастут Сегодня 16:08 — Личные финансы

С февраля 2026 года владельцы платежных карт Visa и Mastercard в Польше столкнутся с новыми тарифами за снятие наличных в банкоматах. Наиболее ощутимое удорожание ожидает пользователей банкоматов частных сетей, например Euronet или Planet Cash, обслуживающих около 70% всех транзакций в стране.

Об этом пишет издание inpoland.

Новые тарифы за снятие наличных денег в Польше

Главная причина роста — изменение модели расчета комиссий. Теперь Visa применяет фиксированную ставку независимо от суммы — 1,30 злотого.

Однако со следующего года комиссия будет разделена на две части: 1,20 злотого как базовая комиссия и 0,17% стоимости транзакции для Visa и 1,20 злотого + 0,18% от суммы снятия для Mastercard.

Например, сегодня комиссия за снятие 1000 злотых составляет примерно 1,70 злотого для Mastercard и 1,30 злотого для Visa.

Начиная с февраля 2026 года комиссия за снятие 1000 злотых составит:

Mastercard — 3 злотых,

Visa — 2,90.

Чем большую сумму снимает клиент, тем более высокую комиссию будет платить банк. Поэтому учреждения, вероятно, будут вынуждены перевести эти расходы на держателей карт.

Сколько наличных можно снять в банкоматах в Польше

Ранее Finance.ua писал , что банкоматы в Польше обычно выдают не более 40 банкнот за одну транзакцию, а самый низкий номинал купюры, который можно получить, обычно равен 50 злотым.

Лимиты на снятие наличных денег в самых популярных польских банках

Euronet — максимальная сумма снятия средств на один раз составляет 800 злотых,

Planet Cash — максимальная сумма снятия средств на один раз составляет 1000 злотых. Клиенты, имеющие счет в банке, сотрудничающем с Planet Cash, могут увеличить лимит,

Santander Bank Polska — максимальная сумма снятия средств на один раз составляет 1000 злотых. Суточный лимит для клиентов Santander составляет 15 000 злотых,

Pekao — ежедневный лимит снятия для держателей карт Visa, Mastercard и Maestro составляет 6 000 злотых, а для карт Gold — 15 000 злотых,

PKO BP — ежедневный лимит снятия средств составляет 20 000 злотых,

Millennium — ежедневный лимит снятия средств по умолчанию составляет 2 000 злотых, но его можно увеличить до 20 000 злотых.

