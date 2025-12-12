Что заставит украинских беженцев вернуться домой — исследование Сегодня 20:00 — Личные финансы

Возвращение украинских беженцев зависит не от завершения войны как таковой, а от восстановления территориальной целостности, безопасности и экономических условий.

Без этих факторов даже после наступления мира домой может вернуться лишь незначительная часть граждан, находящихся за границей.

Об этом рассказывают эксперты Киевского форума безопасности, проанализировав исследование Центра изучения экономики Мюнхенского университета (ФРГ).

Исследование охватило более 2,5 тысяч украинцев, которые находятся в 30 европейских странах.

Подход аналитиков позволил оценить, какие именно факторы больше всего влияют на решение вернуться в Украину.

Факторы разбили на составляющие, предлагая респондентам выбирать между разными комбинациями. Такой анализ показал, что сам факт завершения войны или форма мирного соглашения почти не влияют на решение беженцев.

Самым сильным фактором, который увеличивает вероятность возвращения, является восстановление территориальной целостности Украины к состоянию на 1991 год. Такой фактор повышает шансы возвращения на 10,8 процентных пункта и действует даже на тех, кто выехал из регионов, не оккупированных россией.

Далее по значимости следуют гарантии безопасности, в том числе вступление в НАТО. Этот фактор прибавляет 7,1 п.п. к вероятности возвращения. Вступление в ЕС — 2,5 п.п.

Экономические факторы, такие как наличие хорошей работы в Украине или рост доходов на 20% увеличивают шансы возврата на 4,1 п.п. Дополнительные доходы — на 2,5 п.п.

Важно, что эффект экономических факторов в три раза усиливается в сочетании с восстановлением территориальной целостности, поскольку даже высокая зарплата и возможности трудоустройства не привлекательны в условиях нестабильности и угрозы новых атак.

Результаты исследования демонстрируют широкий разброс прогнозов по поводу возвращения беженцев, ведь в пессимистическом сценарии с потерей территорий, отсутствием гарантий устойчивого мира, экономическим кризисом и коррупцией — домой вернутся только 2,7% беженцев.

В оптимистическом же случае можно рассчитывать на скорый возврат до 46,5% граждан, считают аналитики. Это сценарий предполагает территориальную целостность, гарантии безопасности и положительные экономические условия.

Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, с декабря 2022 по ноябрь 2025 год количество украинских беженцев в Европе уменьшилось на 1,37 млн. В частности, в конце первого года российского вторжения в странах ЕС насчитывали 7,90 млн украинцев, спасавшихся от войны. За пределами Европы беженцев из Украины было 350 тысяч.

В то же время, за пределами стран ЕС была несколько иная тенденция: к декабрю 2023-го количество беженцев выросло с 350 тысяч до 470 тысяч, а затем оставалось постоянным до июня 2025 года — 560 тысяч. В ноябре этого года за пределами Европы насчитали 550 тысяч украинских беженцев.

