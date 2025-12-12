Правительство планирует привлечь на рынок труда 2 млн человек к 2030 году

0 800 307 555
ру
Личные финансы
Правительство представило проект Стратегии занятости до 2030 года. Он предусматривает привлечение к рынку труда не менее 2 млн украинцев, прежде всего из числа экономически неактивного населения.
Об этом заявила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак, передает Укринформ.

Основные задачи стратегии

Проект направлен на преодоление ключевых вызовов. Среди них:
  • кадровый дефицит;
  • низкая производительность;
  • массовая миграция;
  • уменьшение численности экономически активного населения.
В Украине сейчас около 12,5 млн. граждан в возрасте от 15 лет и старше остаются экономически неактивными. Часть из них — пенсионеры или те, что занимаются уходом за родственниками, однако потенциал привлечения значительного количества людей к работе остается ощутимым.
«Ключевая количественная цель стратегии — привлечь по меньшей мере 2 млн человек на рынок труда, в первую очередь из числа экономически неактивного населения», — отметила Марчак.

Демографические и структурные вызовы

Еще один системный вызов — структурные демографические потери.
До начала полномасштабного вторжения в Украине проживало около 42 млн человек. В настоящее время ориентировочная численность населения составляет около 35 млн, а без учета временно оккупированных территорий — примерно 31 млн.
Сохраняется также высокий уровень безработицы, который в октябре 2025 года составляет около 11,3%.
Марчак отметила, что ситуацию усугубляют отсутствие прогнозирования потребностей рынка труда и недостаточное согласование образования с реальным спросом.
Она также отметила неэффективность профориентации и профессионального обучения, низкую готовность граждан к обучению в течение жизни, стереотипизацию и слабую инклюзивную инфраструктуру.

Шесть ключевых целей

Для обеспечения сбалансированного развития рынка труда, проект Стратегии определяет шесть ключевых целей.
Центральное место занимает цифровая трансформация. В частности, речь идет о запуске ІТ-платформы «Обрій», которая должна обеспечивать прогнозирование потребностей работодателей на 5−10 лет и служить основой для нового государственного заказа в образовании.
Документ определяет также необходимость согласования результатов образования и профессионального обучения с реальным спросом, модернизации стажировок и развития дуального образования, усиления социально-экономической инклюзии и стимулирования формальной занятости.
Среди важнейших направлений — модернизация Службы занятости, трансформация Гоструда и расширение роли территориальных общин, особенно во внедрении локальной аналитики рынка труда.

Замечания к содержанию стратегии

Народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что проект Стратегии не учитывает ряд реальных форматов труда, в которых сейчас работают украинцы.
По ее словам, комитет описывает формы занятости, которые ранее не определены в украинском законодательстве. Речь идет о домашней работе, дистанционной работе, аутсорсинге, аутстафинге, а также возможности сочетания различных форматов работы. Третьякова считает, что документ не полностью учитывает эти формы занятости.
Она подчеркнула, что рынок труда должен функционировать преимущественно по либеральному принципу, а государство должно вмешиваться только для защиты прав и предотвращения дискриминации.
По материалам:
Укрінформ
