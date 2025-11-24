Компании планируют повышение зарплат в 2026 году (инфографика) Сегодня 09:03 — Личные финансы

Компании планируют повышение зарплат в 2026 году (инфографика)

В 2025 году 83% компаний открыли новые вакансии. Зарплаты повысили 96% работодателей. Дефицит квалифицированных работников ощутили 74% респондентов. 46% компаний сообщили, что выезд молодых специалистов в возрасте 18−22 лет повлиял на их HR стратегии и операционную деятельность.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с экспертом рынка труда Татьяной Пашкиной.

Большинство опрошенных компаний уже имеют ясное видение развития на следующий год. Главный акцент бизнес делает на увеличении уровня заработной платы — это планируют 94% компаний:

28% компаний предполагают рост в пределах 11−15%;

23% - на 5−10%;

10% - на 16−20%.

Только 6% компаний не намерены повышать заработные платы в 2026 году. К примеру, в 2025 году 96% компаний повысили заработные платы, в основном на 11−20% (64%) или до 10% (28%).

36% компаний имеют цель увеличить количество работников в 2026 году, 55% - не планируют изменений, 9% - планируют сокращение. 17% компаний сообщили о перераспределении функций в сторону мультифункциональности. В течение 2025 года большинство компаний (83%) активно нанимали новых сотрудников. Еще 3% открывали вакансии исключительно для внутренних кандидатов, и только 14% опрошенных не изменяли численность штата.

Инфографика: eba.com.ua

Что касается возможности введения четырехдневной рабочей недели, то 84% компаний пока не планируют внедрять такие изменения и только 2% рассматривают такую ​​возможность. Для 14% - это невозможно из-за специфики работы.

Инфографика: eba.com.ua

Поддержка сотрудников в 2025 году

В 2025 году ключевыми практиками оставались выплата заработной платы в полном объеме, это производили 94% компаний, а также выплата премий и бонусов, это делали 86% работодателей.

Инфографика: eba.com.ua

Бизнес инвестировал в развитие команд. Образовательные курсы организовали 59% компаний, психологическую поддержку обеспечили 52%.

Компании также оказывали дополнительную помощь. Аренду жилья компенсировали 26% работодателей, медицинское страхование для членов семей оплачивалось 20%. Подарки на праздники предоставляли 65% компаний.

Для сравнения, в 2024 г. зарплату в полном объеме выплачивали 98% опрошенных компаний, премии получали 84% работников. В развитие персонала инвестировали 56% работодателей.

Некоторые компании оказывали комплексную поддержку. Они оплачивали проживание в другом городе или за границей, международное медицинское страхование, а также налоги для выехавших работников. Кроме того, бизнес компенсировал затраты на электроэнергию и интернет.

Кадровая ситуация

Проблемы с кадрами почти везде. Значительный дефицит испытывают 74% компаний, еще 21% испытывают частичный дефицит, только 5% не замечают нехватки работников. Показатели близки к прошлогодним, когда в 2024 году значительный дефицит испытывали 71% работодателей, долевой дефицит отметили 25%, а лишь 4% сообщили об отсутствии проблем.

Труднее всего закрывать вакансии рабочих и технических специальностей. Основная причина — это отток работников и нежелание работать в автономном режиме. Также ощущается острый дефицит узкопрофильных специалистов со знанием английского.

Инфографика: eba.com.ua

Сложно найти менеджеров по продажам и руководителей среднего звена. Их работа подразумевает постоянное присутствие, а возможности бронирования ограничены.

Выезд молодых специалистов в возрасте 18−22 лет повлиял на деятельность 46% компаний. Не ощутили влияния 42% работодателей. Еще 12% пока не располагают достаточными данными для оценки.

Текущие тенденции рынка труда

Среди основных тенденций, которые компании наблюдают в 2025 году:

дефицит рабочей силы;

завышенные ожидания уровня заработной платы со стороны кандидатов;

влияние мобилизации;

трудности с бронированием работников;

текучка кадров.

Удаленная работа и мобильность

Дистанционная работа остается распространенной: 22% компаний разрешают работать удаленно всем категориям работников, 60% - только части команды.

Количество компаний, работающих исключительно из офиса, заметно возросло: с 12% в 2024 году до 18% в этом году.

Инфографика: eba.com.ua

Перечень категорий работников, в большинстве своем не имеющих возможности работать дистанционно:

производственный персонал: работники заводов, агропредприятий, технические специалисты, механики, инженеры, энергетики, лабораторный персонал;

торговый и клиентский персонал: продавцы, консультанты, торговые представители, работники банковских отделений и сервисных центров;

логистика и складские операции: водители, кладовщики, экспедиторы, работники складов и дистрибуционных центров;

обслуживающий персонал: технические работники, охрана, уборщицы, курьеры, работники СТО;

обслуживание и гостеприимство: повара, официанты, администраторы, гостиничный персонал.

Среди опрошенных компаний 46% отметили, что все работники сейчас работают с территории Украины, в то время как в прошлом году таких компаний было 35%. В то же время 47% имеют до 10% сотрудников, работающих из-за границы.

Только 5% компаний имеют более 10% таких работников. Остальные (приблизительно 2%) не имеют точной информации.

Большинство работодателей (63%) не планируют обязательного возвращения сотрудников в офис в ближайшее время. Остальные 37% рассматривают такую ​​возможность, однако 12% из них планируют вернуть не все категории работников.

