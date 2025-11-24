Что такое реквизиты банковской карты или счета, и как их защитить
Многие становятся жертвами финансовых мошенников именно потому, что без колебаний доверяют им свои банковские реквизиты. Достаточно поделиться несколькими ключевыми данными — и злоумышленники могут получить доступ к вашим деньгам.
Со ссылкой на Финкульт объясняем, какую банковскую информацию никому нельзя передавать и как себя защитить.
Что такое реквизиты
Реквизиты банковской карты или счета — это важная финансовая информация. Если их передать посторонним, можно потерять контроль над картой и, как следствие, денежные средства.
К реквизитам относятся:
- номер карты (16 цифр);
- срок действия и имя владельца;
- CVV (3 цифры), подтверждающий оплату в Интернете;
- IBAN/номер счета — нужен для переводов;
- SMS/Push-коды, которые банк посылает для подтверждения операций.
Главные правила безопасности
- Никому не отправляйте CVV, срок действия или SMS/Push-коды, даже если собеседник представляется сотрудником банка.
- Не переходите по подозрительным ссылкам — мошенники часто создают фейковые страницы банков.
- Не публикуйте фотографии карты в сети.
- Не указывайте в объявлениях или чатах все реквизиты и личные данные (например, номер карты + CVV + фото паспорта)
Также эксперты советуют запомнить и соблюдать следующие правила:
- передавайте только ту информацию, которая действительно нужна: для получения перевода будет достаточно номера карты или IBAN; CVV и SMS-коды оставляйте в секрете;
- всегда проверяйте, кто с вами связывается: если сомневаетесь, что это звонок из банка, сами позвоните на официальный номер, который можно найти на карте, в договоре или на официальном сайте;
- не открывайте ссылки из неизвестных источников: даже если ссылка выглядит правдоподобно, лучше зайти в приложение банка вручную;
- включите двухфакторную аутентификацию и используйте push-подтверждение, если есть такой функционал;
- для покупок онлайн пользуйтесь виртуальными или одноразовыми картами;
- установите суточные лимиты на расходы и онлайн переводы;
- регулярно проверяйте банковские выписки, чтобы быстро заметить подозрительные операции;
- в случае малейшего сомнения временно блокируйте карту.
Соблюдение этих правил значительно снижает риск потери денег и помогает избежать типичных схем мошенников.
Ранее мы сообщали, что современная банковская карта — это не только инструмент для покупок или снятия наличных. Она может стать надежным помощником в формировании финансовой подушки, контроле затрат и даже в накоплении денежных средств. По ссылке назвали 5 «плюшек» карты, чтобы помочь вам экономить.
