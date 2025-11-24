Что такое реквизиты банковской карты или счета, и как их защитить Сегодня 08:36 — Личные финансы

Что такое реквизиты банковской карты или счета, и как их защитить

Многие становятся жертвами финансовых мошенников именно потому, что без колебаний доверяют им свои банковские реквизиты. Достаточно поделиться несколькими ключевыми данными — и злоумышленники могут получить доступ к вашим деньгам.



Со ссылкой на Финкульт объясняем, какую банковскую информацию никому нельзя передавать и как себя защитить.

Что такое реквизиты

Реквизиты банковской карты или счета — это важная финансовая информация. Если их передать посторонним, можно потерять контроль над картой и, как следствие, денежные средства.

К реквизитам относятся:

номер карты (16 цифр);

срок действия и имя владельца;

CVV (3 цифры), подтверждающий оплату в Интернете;

IBAN/номер счета — нужен для переводов;

SMS/Push-коды, которые банк посылает для подтверждения операций.

Главные правила безопасности

Никому не отправляйте CVV, срок действия или SMS/Push-коды, даже если собеседник представляется сотрудником банка. Не переходите по подозрительным ссылкам — мошенники часто создают фейковые страницы банков. Не публикуйте фотографии карты в сети. Не указывайте в объявлениях или чатах все реквизиты и личные данные (например, номер карты + CVV + фото паспорта)

Также эксперты советуют запомнить и соблюдать следующие правила:

передавайте только ту информацию, которая действительно нужна: для получения перевода будет достаточно номера карты или IBAN; CVV и SMS-коды оставляйте в секрете;

всегда проверяйте, кто с вами связывается: если сомневаетесь, что это звонок из банка, сами позвоните на официальный номер, который можно найти на карте, в договоре или на официальном сайте;

не открывайте ссылки из неизвестных источников: даже если ссылка выглядит правдоподобно, лучше зайти в приложение банка вручную;

включите двухфакторную аутентификацию и используйте push-подтверждение, если есть такой функционал;

для покупок онлайн пользуйтесь виртуальными или одноразовыми картами;

установите суточные лимиты на расходы и онлайн переводы;

регулярно проверяйте банковские выписки, чтобы быстро заметить подозрительные операции;

в случае малейшего сомнения временно блокируйте карту.

Соблюдение этих правил значительно снижает риск потери денег и помогает избежать типичных схем мошенников.

