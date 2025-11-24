0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что такое реквизиты банковской карты или счета, и как их защитить

Личные финансы
13
Что такое реквизиты банковской карты или счета, и как их защитить
Что такое реквизиты банковской карты или счета, и как их защитить
Многие становятся жертвами финансовых мошенников именно потому, что без колебаний доверяют им свои банковские реквизиты. Достаточно поделиться несколькими ключевыми данными — и злоумышленники могут получить доступ к вашим деньгам.
Со ссылкой на Финкульт объясняем, какую банковскую информацию никому нельзя передавать и как себя защитить.

Что такое реквизиты

Реквизиты банковской карты или счета — это важная финансовая информация. Если их передать посторонним, можно потерять контроль над картой и, как следствие, денежные средства.
К реквизитам относятся:
  • номер карты (16 цифр);
  • срок действия и имя владельца;
  • CVV (3 цифры), подтверждающий оплату в Интернете;
  • IBAN/номер счета — нужен для переводов;
  • SMS/Push-коды, которые банк посылает для подтверждения операций.

Главные правила безопасности

  1. Никому не отправляйте CVV, срок действия или SMS/Push-коды, даже если собеседник представляется сотрудником банка.
  2. Не переходите по подозрительным ссылкам — мошенники часто создают фейковые страницы банков.
  3. Не публикуйте фотографии карты в сети.
  4. Не указывайте в объявлениях или чатах все реквизиты и личные данные (например, номер карты + CVV + фото паспорта)
Также эксперты советуют запомнить и соблюдать следующие правила:
  • передавайте только ту информацию, которая действительно нужна: для получения перевода будет достаточно номера карты или IBAN; CVV и SMS-коды оставляйте в секрете;
  • всегда проверяйте, кто с вами связывается: если сомневаетесь, что это звонок из банка, сами позвоните на официальный номер, который можно найти на карте, в договоре или на официальном сайте;
  • не открывайте ссылки из неизвестных источников: даже если ссылка выглядит правдоподобно, лучше зайти в приложение банка вручную;
Читайте также
  • включите двухфакторную аутентификацию и используйте push-подтверждение, если есть такой функционал;
  • для покупок онлайн пользуйтесь виртуальными или одноразовыми картами;
  • установите суточные лимиты на расходы и онлайн переводы;
  • регулярно проверяйте банковские выписки, чтобы быстро заметить подозрительные операции;
  • в случае малейшего сомнения временно блокируйте карту.
Читайте также
Соблюдение этих правил значительно снижает риск потери денег и помогает избежать типичных схем мошенников.
Ранее мы сообщали, что современная банковская карта — это не только инструмент для покупок или снятия наличных. Она может стать надежным помощником в формировании финансовой подушки, контроле затрат и даже в накоплении денежных средств. По ссылке назвали 5 «плюшек» карты, чтобы помочь вам экономить.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиФинтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems