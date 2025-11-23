Что не стоит покупать на курортах в Испании и почему Сегодня 17:45 — Мир

Испанская местная полиция обращается к людям в нескольких популярных местах отдыха с предостережением о покупках.

Об этом пишет издание Эxpres

Местная полиция Марбельи умоляет жителей Пуэрто-Бануса и других местных популярных мест прекратить покупать поддельные товары у уличных торговцев.

Полиция курортного города Коста-дель-Соль конфисковала более 37 000 поддельных товаров в этом году — это огромное увеличение по сравнению с 26 700, изъятыми в 2024 году.

Это произошло после того, как местная полиция Марбельи недавно начала борьбу с преступностью в туристических зонах и магазинах, где обычно подмечают нелегальных продавцов.

Эти уличные торговцы обычно предлагают поддельные дизайнерские товары, в том числе сумки и солнцезащитные очки. По их подсчетам, между портом, центром города и Лас-Чапасом — небольшим приморским жилым районом — активно работает около сотни нелегальных продавцов. Однако, хотя полиция удвоила свои усилия, она признала, что может совершить лишь определенный объем действий, поэтому теперь умоляет туристов и местных жителей помочь им «замедлить этот вид преступности».

Местная полиция призывает местных жителей сообщать о продаже поддельных товаров и умоляет их прекратить покупать эти товары. Каждая покупка, по их словам, подпитывает черный рынок и вредит социальной и экономической структуре Марбельи, нанося ущерб как брендам, так и законным покупателям, а также способствуя уклонению от уплаты налогов.

В Малаге национальная полиция Испании достигла значительного прогресса в борьбе с преступностью, обнаружив оптовые магазины, продающие контрафактные товары, в промышленном парке Гвадалхорсе. Они произвели 49 арестов. В общей сложности полиция провела 31 проверку на соседних промышленных объектах, утилизировав более 24 000 товаров и найдя более 380 тысяч евро наличными деньгами и другой иностранной валютой.

