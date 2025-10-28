0 800 307 555
Новый знак на дорогах в Испании: что он означает (фото, таблица)

Новый знак на дорогах в Испании: что он означает (фото, таблица)
Новый знак на дорогах в Испании: что он означает (фото, таблица)
Новые правила относительно въезда в зоны с нулевым уровнем выбросов в некоторых европейских странах не являются лишь теоретическими. Чтобы ездить в зонах, отмеченных новым знаком, каждое транспортное средство должно иметь этикетку с показателями выбросов.
В Испании полиция регулярно проверяет транспортные средства, чтобы убедиться в их надлежащей маркировке.
Из-за этих правил недавно на европейских, в часности испанских, дорогах появился новый знак R-120.

Что означает

Он обозначает зону запрета на въезд для определенных транспортных средств, а на практике обозначает зону чистого транспорта.

Штрафы

Въезд в эту зону без соответствующего знака влечет за собой штраф в размере 200 евро.
Тип транспортных средств, которым разрешен въезд на дорогу или в зону, обозначенную знаком R-120, определяется табличкой, на которой расположен этот знак.
Маркировка в Испании состоит из четырех основных категорий:
НаклейкаРазрешение на въезд в зону низких выбросовТип транспортного средства
Нулевые выбросы (синий)даЭлектрические, водородные, плагин-гибриды
ЭКО (зеленый и синий)даГибриды, двухтопливные (бензин+газ)
C (зеленый)Зависит от правил городаБензин (Евро 4, 5, 6), дизель (Евро 6)
B (желтый)Зависит от правил городаБензин (Евро 3), дизель (Евро 4, 5)
A (без наклейки)Въезд запрещенСтарые дизельные и бензиновые автомобили
Это ограничение касается не только Испании, которая является примером для описания европейских правил въезда в специальные зоны.

Где действует ограничение

Ограничения на въезд в города уже распространены во многих странах: в Германии, как и в Испании, действуют строгие нормы выбросов.
В больших городах дизельным автомобилям, не соответствующим стандарту Евро 6, запрещен въезд в центры городов.
Запретные зоны охватывают не только отдельные места, но часто и большие городские районы. В таких ситуациях водители могут выбрать общественный транспорт, такси или даже электросамокаты, которые можно перевозить в багажнике.
Ранее мы писали, кто и как может получить водительские права в Испании. Это:
  • граждане ЕС с пропиской,
  • студенты, живущие более 6 мес.,
  • беженцы с разрешением на работу (6+ мес.)
  • резиденты по документам (arraigo, no lucrativa, investor).
  • граждане Испании с DNI.
Категория B — авто до 3,5 т, до 8 пассажиров, трехколесные мотоциклы и легкие квадроциклы. Минимальный возраст: 18 лет (теорию можно сдавать с 17 лет и 9 мес).
В то же время в Испании, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), с этого года все новые водители обязаны пройти курс по оказанию первой медицинской помощи.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
