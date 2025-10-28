Новый знак на дорогах в Испании: что он означает (фото, таблица) Сегодня 18:10 — Технологии&Авто

Новый знак на дорогах в Испании: что он означает (фото, таблица)

Новые правила относительно въезда в зоны с нулевым уровнем выбросов в некоторых европейских странах не являются лишь теоретическими. Чтобы ездить в зонах, отмеченных новым знаком, каждое транспортное средство должно иметь этикетку с показателями выбросов.

В Испании полиция регулярно проверяет транспортные средства, чтобы убедиться в их надлежащей маркировке.

Из-за этих правил недавно на европейских, в часности испанских, дорогах появился новый знак R-120.

Что означает

Он обозначает зону запрета на въезд для определенных транспортных средств, а на практике обозначает зону чистого транспорта.

Штрафы

Въезд в эту зону без соответствующего знака влечет за собой штраф в размере 200 евро.

Тип транспортных средств, которым разрешен въезд на дорогу или в зону, обозначенную знаком R-120, определяется табличкой, на которой расположен этот знак.

Маркировка в Испании состоит из четырех основных категорий:

Наклейка Разрешение на въезд в зону низких выбросов Тип транспортного средства Нулевые выбросы (синий) да Электрические, водородные, плагин-гибриды ЭКО (зеленый и синий) да Гибриды, двухтопливные (бензин+газ) C (зеленый) Зависит от правил города Бензин (Евро 4, 5, 6), дизель (Евро 6) B (желтый) Зависит от правил города Бензин (Евро 3), дизель (Евро 4, 5) A (без наклейки) Въезд запрещен Старые дизельные и бензиновые автомобили

Это ограничение касается не только Испании, которая является примером для описания европейских правил въезда в специальные зоны.

Где действует ограничение

Ограничения на въезд в города уже распространены во многих странах: в Германии, как и в Испании, действуют строгие нормы выбросов.

В больших городах дизельным автомобилям, не соответствующим стандарту Евро 6, запрещен въезд в центры городов.

Запретные зоны охватывают не только отдельные места, но часто и большие городские районы. В таких ситуациях водители могут выбрать общественный транспорт, такси или даже электросамокаты, которые можно перевозить в багажнике.

Ранее мы писали, кто и как может получить водительские права в Испании. Это:

граждане ЕС с пропиской,

студенты, живущие более 6 мес.,

беженцы с разрешением на работу (6+ мес.)

резиденты по документам (arraigo, no lucrativa, investor).

граждане Испании с DNI.

Категория B — авто до 3,5 т, до 8 пассажиров, трехколесные мотоциклы и легкие квадроциклы. Минимальный возраст: 18 лет (теорию можно сдавать с 17 лет и 9 мес).

В то же время в Испании, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), с этого года все новые водители обязаны пройти курс по оказанию первой медицинской помощи.

