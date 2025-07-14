Что обозначает новый дорожный знак на дорогах в Испании (фото) — Finance.ua
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Что обозначает новый дорожный знак на дорогах в Испании (фото)

Технологии&Авто
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Что обозначает новый дорожный знак на дорогах в Испании (фото)
Что обозначает новый дорожный знак на дорогах в Испании (фото)
В 2025 году в Испании был обновлен каталог дорожных знаков.
Но один из них уже вызывает путаницу среди водителей — его почти никто не понимает. Речь о знаке P-35 «Плетение» (Trenzado).
Что обозначает новый дорожный знак на дорогах в Испании (фото)
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Что он означает

Знак предупреждает о зоне переплетения — участок, где сливаются или разделяются полосы, и где транспортные потоки пересекаются, создавая повышенный риск столкновений.
Чаще всего такие участки есть на автобанах и автострадах — там, где сливаются полосы ускорения и торможения.
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Наказание за игнорирование
  • Легкая ошибка — до €100 штрафа.
  • Если по невнимательности произойдет авария — могут признать вас виновным.
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Напомним, в Испании существует большое количество штрафов для автомобилей. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий.
Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.
Finance.ua рассказывает, за что именно могут оштрафовать водителя в Европе в своей статье:

Штрафы для водителей в странах Европы: сколько и за что

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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