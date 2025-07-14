Что обозначает новый дорожный знак на дорогах в Испании (фото) — Finance.ua

Что обозначает новый дорожный знак на дорогах в Испании (фото)
В 2025 году в Испании был обновлен каталог дорожных знаков.
Но один из них уже вызывает путаницу среди водителей — его почти никто не понимает. Речь о знаке P-35 «Плетение» (Trenzado).
Что он означает
Знак предупреждает о зоне переплетения — участок, где сливаются или разделяются полосы, и где транспортные потоки пересекаются, создавая повышенный риск столкновений.
Чаще всего такие участки есть на автобанах и автострадах — там, где сливаются полосы ускорения и торможения.
Наказание за игнорирование
- Легкая ошибка — до €100 штрафа.
- Если по невнимательности произойдет авария — могут признать вас виновным.
Напомним, в Испании существует большое количество штрафов для автомобилей. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий.
Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.
Finance.ua рассказывает, за что именно могут оштрафовать водителя в Европе в своей статье:
Штрафы для водителей в странах Европы: сколько и за что
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