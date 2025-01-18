Какие штрафы для водителей в Испании (сколько и за что) — Finance.ua

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Какие штрафы для водителей в Испании (сколько и за что)

Личные финансы
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Какие штрафы для водителей в Испании (сколько и за что)
Какие штрафы для водителей в Испании (сколько и за что)
В Испании существует большое количество штрафов для автомобилистов. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.
Особенности ПДД и суммы штрафов в Испании:
  • в Испании водители, у которых в водительском удостоверении есть отметка о проблемах со зрением, обязаны носить очки или контактные линзы за рулем. Если полиция застанет такого водителя без коррекционных средств, ему грозит штраф в размере 200 евро. Более того, испанские правоохранители могут оштрафовать автомобилиста и за отсутствие при себе запасной пары очков;
  • допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,5 промилле для обычных водителей и 0,3 промилле для водителей с водительским стажем менее двух лет и профессиональных водителей;
  • во время езды запрещены перекусы, поцелуи и громкая музыка;
  • в Испании зимой действует правило: окно автомобиля не должно иметь значительных повреждений, заклеено нерегламентированными наклейками или снегом;
  • если вы немного превысили скорость, вам придется заплатить около 100 евро, но ваши баллы останутся нетронутыми. Однако, если вы превысили скорость более чем на 30 км/ч, последствия будут более серьезными: штраф в размере 300 евро и потеря двух баллов из вашего «водительского рейтинга»;
  • кто игнорирует скоростные ограничения и создает реальную опасность на дорогах, в Испании предусмотрены жесткие меры. За особо грубые нарушения скоростного режима водителю придется раскошелиться на значительную сумму 600 евро;
  • вождение в пьяном виде — это достаточно серьезное нарушение, которое может привести к уголовному производству. В среднем за такое нарушение водителю придется заплатить от 500 до 1 тыс. евро в зависимости от степени опьянения;
  • также в Испании можно получить штраф в 80 евро, если номерной знак автомобиля частично закрыт (загрязнен) и его невозможно правильно прочесть. Автомобилистам, использующим неисправные стеклоочистители, грозит аналогичный штраф;
  • непристегнутый ремень и неиспользование детского кресла может лишить водителя 200 евро за каждое нарушение;
  • использование мобильного телефона. Если вас заметят с телефоном у уха — вам грозит штраф в 200 евро;
  • за наушник в ухе — штраф 100 евро;
  • за употребление за рулем жидкости из бутылки вместимостью свыше 0,5 л — штраф 100 евро;
  • выставить локоть за окно — штраф 100 евро;
  • есть за рулем — также 100 евро;
  • посигналить другому «нерасторопному» водителю — штраф 80 евро;
  • управление автомобилем в шлепанцах — штраф до 200 евро;
  • парковка на песке на пляже — штраф 6 тыс. евро;
  • вождение без футболки — штраф 200 евро;
  • мастурбация за рулем — штраф 200 евро и 6 штрафных пунктов в историю водителя.
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Ранее мы писали, что в Испании на дорогах появился новый дорожный знак. Он направлен на повышение безопасности движения.
Новый дорожный знак P-33 предназначен для уведомления водителей о наличии тумана или густого задымления. Это сделано для того, чтобы предупредить о плохой видимости.

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Справка Finance.ua:

  • Штрафы для водителей в Европе варьируются в зависимости от страны, нарушения и даже места, где произошло правонарушение.
  • Кроме того, штрафы в Европе могут существенно отличаться не только по суммам, но и системе их наложения. Да, во многих странах есть возможность скидки в случае уплаты штрафа в течение определенного времени.
Finance.ua рассказывает за что именно могут оштрафовать водителя в Европе в своей статье:

Штрафы для водителей в странах Европы: сколько и за что

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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