Какие штрафы для водителей в Испании (сколько и за что) — Finance.ua

Какие штрафы для водителей в Испании (сколько и за что) Сегодня 09:55 — Личные финансы

Какие штрафы для водителей в Испании (сколько и за что)

В Испании существует большое количество штрафов для автомобилистов. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.

Особенности ПДД и суммы штрафов в Испании:

в Испании водители, у которых в водительском удостоверении есть отметка о проблемах со зрением, обязаны носить очки или контактные линзы за рулем. Если полиция застанет такого водителя без коррекционных средств, ему грозит штраф в размере 200 евро. Более того, испанские правоохранители могут оштрафовать автомобилиста и за отсутствие при себе запасной пары очков;

допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,5 промилле для обычных водителей и 0,3 промилле для водителей с водительским стажем менее двух лет и профессиональных водителей;

во время езды запрещены перекусы, поцелуи и громкая музыка;

в Испании зимой действует правило: окно автомобиля не должно иметь значительных повреждений, заклеено нерегламентированными наклейками или снегом;

если вы немного превысили скорость, вам придется заплатить около 100 евро, но ваши баллы останутся нетронутыми. Однако, если вы превысили скорость более чем на 30 км/ч, последствия будут более серьезными: штраф в размере 300 евро и потеря двух баллов из вашего «водительского рейтинга»;

кто игнорирует скоростные ограничения и создает реальную опасность на дорогах, в Испании предусмотрены жесткие меры. За особо грубые нарушения скоростного режима водителю придется раскошелиться на значительную сумму 600 евро;

вождение в пьяном виде — это достаточно серьезное нарушение, которое может привести к уголовному производству. В среднем за такое нарушение водителю придется заплатить от 500 до 1 тыс. евро в зависимости от степени опьянения;

также в Испании можно получить штраф в 80 евро, если номерной знак автомобиля частично закрыт (загрязнен) и его невозможно правильно прочесть. Автомобилистам, использующим неисправные стеклоочистители, грозит аналогичный штраф;

непристегнутый ремень и неиспользование детского кресла может лишить водителя 200 евро за каждое нарушение;

использование мобильного телефона. Если вас заметят с телефоном у уха — вам грозит штраф в 200 евро;

за наушник в ухе — штраф 100 евро;

за употребление за рулем жидкости из бутылки вместимостью свыше 0,5 л — штраф 100 евро;

выставить локоть за окно — штраф 100 евро;

есть за рулем — также 100 евро;

посигналить другому «нерасторопному» водителю — штраф 80 евро;

управление автомобилем в шлепанцах — штраф до 200 евро;

парковка на песке на пляже — штраф 6 тыс. евро;

вождение без футболки — штраф 200 евро;

мастурбация за рулем — штраф 200 евро и 6 штрафных пунктов в историю водителя.

Ранее мы писали , что в Испании на дорогах появился новый дорожный знак. Он направлен на повышение безопасности движения.

Новый дорожный знак P-33 предназначен для уведомления водителей о наличии тумана или густого задымления. Это сделано для того, чтобы предупредить о плохой видимости.

Справка Finance.ua:

Штрафы для водителей в Европе варьируются в зависимости от страны, нарушения и даже места, где произошло правонарушение.

Кроме того, штрафы в Европе могут существенно отличаться не только по суммам, но и системе их наложения. Да, во многих странах есть возможность скидки в случае уплаты штрафа в течение определенного времени.

Finance.ua рассказывает за что именно могут оштрафовать водителя в Европе в своей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.