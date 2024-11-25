В Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак: що він значить (фото) — Finance.ua
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В Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак: що він значить (фото)

Світ
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В Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак: що він значить (фото)
В Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак: що він значить (фото)
В Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак. Він спрямований на підвищення безпеки руху.
Про це повідомляє L’automobiliste.
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Новий дорожній знак P-33 призначений для попередження водіїв про наявність туману або густого задимлення. Це зроблено для того, щоб попередити про погану видимість.
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Характеристики знаку P-33:
  • Трикутна форма з червоним контуром.
  • Біле тло.
  • Схематичне зображення автомобіля в тумані.
Ця ініціатива є частиною ширшого підходу Генерального управління дорожнього руху Іспанії, спрямованого на підвищення безпеки дорожнього руху.

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Раніше ми писали, що означає буква «Е» на дорожніх знаках на трасах Іспанії. Дорожні знаки на трасах Іспанії мають різноманітні позначення: попереджувальні, інформаційні та обмежуючі.
Серед них, знак з літерою «Е» і цифрами в зеленому прямокутнику вказує на те, що дорога є частиною Європейської дорожньої мережі.

Довідка Finance.ua:

  • В Іспанії існуює велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій. Штраф за таке порушення варіюються до 1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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