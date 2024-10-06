Іспанія планує впровадити нові правила реєстрації туристів — Finance.ua

Іспанія планує впровадити нові правила реєстрації туристів 06.10.2024, 18:12 — Світ

Іспанія планує впровадити нові правила реєстрації туристів

Нові правила реєстрації в готелях Іспанії зобов’язують туристів надавати до 18 пунктів особистої інформації, що викликало невдоволення не лише серед туристів, а й серед готельєрів та туристичних компаній. Через хвилю критики впровадження цього закону було відкладено.

Про це пише SUR in English.

«Нові вимоги щодо надання додаткової інформації про відвідувачів у місцях розміщення туристів, які повинні набути чинності наступного тижня, відкладено до 2 грудня», — пишуть журналісти.

Які правила планують впровадити

Нові правила, які мали набути чинності 1 жовтня, викликають суперечки, оскільки вони вносять зміни до Real Decreto 933/2021.

Правила зобов’язують готелі та інші заклади розміщення надсилати інформацію про гостей до органів влади.

Але згодом Міністерство внутрішніх справ оголосило, що дату початку було перенесено на два місяці «з технічних причин, щоб дати галузі більше часу для налагодження системи обміну даними в регіонах, які мають власні регіональні підрозділиполіції», — повідомили в міністерстві.

Згідно з новим законом, кожного туриста попросять вказати до 18 пунктів особистої інформації.

Які дані потрібно буде вказувати:

Повне ім’я та прізвище;

Номер паспорта та громадянство;

Дата народження;

Повна домашня адреса;

Номер телефону та адреса електронної пошти;

Платіжна інформація, включаючи реквізити картки та номери банківських рахунків;

​​​Імена попутників та стосунки з ними;

Дата і час прибуття в країну та від’їзду з країни.

Утім, готельєрів новація не влаштовує, і справа не у часі впровадження. Так, іспанська конфедерація готелів і туристичного розміщення Cehat повторила свою відмову від нових правил.

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За даними організації, яка представляє близько 16 000 підприємств по всій країні, проблема полягає не у відсутності часу для технологічної адаптації нових правил, а в самому змісті закону, який вона вважає «несумісним з реальністю туризму».

Готельєри вважають що ці правила вже створили величезну напругу в усіх секторах туризму, від готелів до турагентів і туристичних платформ.

Керівники галузі також висловили занепокоєння, що це може порушувати директиви ЄС щодо захисту даних.

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