Іспанія платитиме за переїзд у живописну долину Амброз, проте є умови — Finance.ua
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Іспанія платитиме за переїзд у живописну долину Амброз, проте є умови

Світ
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Іспанія платитиме за переїзд у живописну долину Амброз, проте є умови
Іспанія платитиме за переїзд у живописну долину Амброз, проте є умови, Фото: depositphotos
Іспанська влада запустила програму «Живи в Амброзі», в рамках якої людям готові компенсувати витрати на житло, землю та інші потреби.
Про це інформує The Sun.

Що варто знати про переїзд

Іспанія планує відродити долину Амброз. Вона розташована у горах. Добратися туди з Мадрида можна за 3 години.

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У найбільшому селі регіону — Ервас — мешкає менше 4 тисяч людей. Тим часом деякі населені пункти муніципалітету налічують всього лиш 200 людей.
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Наразі переїхати у долину Амброз пропонують близько 200 людям, який виділять по 16 тисяч доларів за переїзд.

Умови

Водночас, щоб отримати ці гроші, доведеться прожити на території регіону щонайменше 2 роки. Очікують, що люди працюватимуть дистанційно.
«Залучення висококваліфікованих фахівців з високими доходами матиме дуже позитивний вплив на нашу економіку. Це сприятиме зростанню споживання, збагатить нашу землю талантами, розширить можливості», — мовиться у повідомленні.
Щоб оселитися у долині Амброз, люди мають мати право легально мешкати на території ЄС та працювати віддалено у технологічній сфері.
За матеріалами:
Телеканал 24
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