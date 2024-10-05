Іспанія платитиме за переїзд у живописну долину Амброз, проте є умови — Finance.ua

Іспанія платитиме за переїзд у живописну долину Амброз, проте є умови Сьогодні 13:13 — Світ

Іспанія платитиме за переїзд у живописну долину Амброз, проте є умови, Фото: depositphotos

Іспанська влада запустила програму «Живи в Амброзі», в рамках якої людям готові компенсувати витрати на житло, землю та інші потреби.

Про це інформує The Sun.

Що варто знати про переїзд

Іспанія планує відродити долину Амброз. Вона розташована у горах. Добратися туди з Мадрида можна за 3 години.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

У найбільшому селі регіону — Ервас — мешкає менше 4 тисяч людей. Тим часом деякі населені пункти муніципалітету налічують всього лиш 200 людей.

Фото: Unsplash

Наразі переїхати у долину Амброз пропонують близько 200 людям, який виділять по 16 тисяч доларів за переїзд.

Умови

Водночас, щоб отримати ці гроші, доведеться прожити на території регіону щонайменше 2 роки. Очікують, що люди працюватимуть дистанційно.

«Залучення висококваліфікованих фахівців з високими доходами матиме дуже позитивний вплив на нашу економіку. Це сприятиме зростанню споживання, збагатить нашу землю талантами, розширить можливості», — мовиться у повідомленні.

Щоб оселитися у долині Амброз, люди мають мати право легально мешкати на території ЄС та працювати віддалено у технологічній сфері.

Телеканал 24 За матеріалами:

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