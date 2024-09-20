Штраф 1000 євро: за що можуть оштафувати автомобілістів в Іспанії — Finance.ua
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Штраф 1000 євро: за що можуть оштафувати автомобілістів в Іспанії

Технології&Авто
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Штраф 1000 євро: за що можуть оштафувати автомобілістів в Іспанії
Штраф 1000 євро: за що можуть оштафувати автомобілістів в Іспанії
DGT штрафуватиме до 1000 євро за оголошення про продаж на автомобілі.
Про це пишуть ЗМІ Іспанії з посиланням на Генеральне управління дорожнього руху Іспанії (DGT).
Згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій.
Це стосується також оголошень про продаж машин.
Муніципальні правила спрямовані на підвищення безпеки на дорогах. Оголошення на авто можуть відволікати інших водіїв, створюючи небезпечні ситуації.
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Штрафи

Штраф за таке порушення варіюються до 1000євро, а також можливе евакуювання автомобіля.
Якщо оголошення розміщене на авто, що рухається, штраф складе 200 євро.

Довідка Finance.ua:

  • Раніще ми писали, де в Іспанії найбільш поширені «окупаси»: хто це такі. Окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців. Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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