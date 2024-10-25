Що означає буква «Е» на дорожніх знаках на трасах Іспанії — Finance.ua
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Що означає буква «Е» на дорожніх знаках на трасах Іспанії

Технології&Авто
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Що означає буква «Е» на дорожніх знаках на трасах Іспанії
Що означає буква «Е» на дорожніх знаках на трасах Іспанії
Дорожні знаки на трасах Іспанії мають різноманітні позначення: попереджувальні, інформаційні та обмежуючі.

Що означає знак

Серед них, знак з літерою «Е» і цифрами в зеленому прямокутнику вказує на те, що дорога є частиною Європейської дорожньої мережі.
Ця мережа складається з доріг, які перетинають кілька країн Європи. Іспанські траси з такою позначкою з’єднують Іспанію з Португалією, Францією, Італією та Бельгією.
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Буква «Е» на знаках означає, що ви їдете по дорозі, яка є частиною європейського транспортного коридору.​
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Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, що Іспанія має дуже розгалужену і комфортну систему доріг по всій країні. За кілька годин Іспанію можна перетнути з півдня на північ та в інших напрямах.
  • Дороги Іспанії всі в хорошому стані, незважаючи на дуже різноманітний рельєф країни: від виских гір та «серпантинів» на півночі, до рівнинних доріг в центрі.
  • Також в Іспанії існуює велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій. Штраф за таке порушення варіюються до 1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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