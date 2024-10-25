Що означає буква «Е» на дорожніх знаках на трасах Іспанії — Finance.ua

Що означає буква «Е» на дорожніх знаках на трасах Іспанії Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Що означає буква «Е» на дорожніх знаках на трасах Іспанії

Дорожні знаки на трасах Іспанії мають різноманітні позначення: попереджувальні, інформаційні та обмежуючі.

Що означає знак

Серед них, знак з літерою «Е» і цифрами в зеленому прямокутнику вказує на те, що дорога є частиною Європейської дорожньої мережі.

Ця мережа складається з доріг, які перетинають кілька країн Європи. Іспанські траси з такою позначкою з’єднують Іспанію з Португалією, Францією, Італією та Бельгією.

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Буква «Е» на знаках означає, що ви їдете по дорозі, яка є частиною європейського транспортного коридору.​

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, що Іспанія має дуже розгалужену і комфортну систему доріг по всій країні. За кілька годин Іспанію можна перетнути з півдня на північ та в інших напрямах.

систему доріг по всій країні. За кілька годин Іспанію можна перетнути з півдня на північ та в інших напрямах. Дороги Іспанії всі в хорошому стані, незважаючи на дуже різноманітний рельєф країни: від виских гір та «серпантинів» на півночі, до рівнинних доріг в центрі.

Також в Іспанії існуює велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій. Штраф за таке порушення варіюються до 1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля.

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