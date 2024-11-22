Іспанія посилює боротьбу з окупасами — Finance.ua

Іспанія посилює боротьбу з окупасами
Іспанія посилює боротьбу з окупасами. Ухвалено закон про швидке виселення.
Так, конгрес Іспанії підтримав новий законопроєкт, який спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як окупас.
Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
Що зміниться?
Суди проводитимуться у прискореному режимі;
- Процедура виселення скоротиться до двох тижнів;
- Закон може стосуватися навіть тих, хто проживає з дітьми.
Законопроєкт підтримали кілька партій, включно з Народною партією (PP).Наступний крок — голосування в Сенаті.
Нагадаємо, окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців.
Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості.
За офіційними даними, в Іспанії зафіксовано 15 289 випадків захоплення житла.
Де найбільше
Після Барселони найвищі показники в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).
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