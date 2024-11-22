Іспанія посилює боротьбу з окупасами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Іспанія посилює боротьбу з окупасами

54
Іспанія посилює боротьбу з окупасами
Іспанія посилює боротьбу з окупасами
Іспанія посилює боротьбу з окупасами. Ухвалено закон про швидке виселення.
Так, конгрес Іспанії підтримав новий законопроєкт, який спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як окупас.
Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Що зміниться?

Суди проводитимуться у прискореному режимі;
  • Процедура виселення скоротиться до двох тижнів;
  • Закон може стосуватися навіть тих, хто проживає з дітьми.
Законопроєкт підтримали кілька партій, включно з Народною партією (PP).Наступний крок — голосування в Сенаті.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців.
Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості.
За офіційними даними, в Іспанії зафіксовано 15 289 випадків захоплення житла.

Де найбільше

Після Барселони найвищі показники в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.