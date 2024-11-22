Іспанія посилює боротьбу з окупасами — Finance.ua

Іспанія посилює боротьбу з окупасами Сьогодні 18:00

Іспанія посилює боротьбу з окупасами

Іспанія посилює боротьбу з окупасами. Ухвалено закон про швидке виселення.

Так, конгрес Іспанії підтримав новий законопроєкт, який спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як окупас.

Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Що зміниться?

Суди проводитимуться у прискореному режимі;

Процедура виселення скоротиться до двох тижнів;

Закон може стосуватися навіть тих, хто проживає з дітьми.

Законопроєкт підтримали кілька партій, включно з Народною партією (PP).Наступний крок — голосування в Сенаті.

Нагадаємо, окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців.

Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості.

За офіційними даними, в Іспанії зафіксовано 15 289 випадків захоплення житла.

Де найбільше

Після Барселони найвищі показники в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).

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