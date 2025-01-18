Які штрафи для водіїв в Іспанії (скільки та за що) — Finance.ua
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Які штрафи для водіїв в Іспанії (скільки та за що)

Особисті фінанси
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Які штрафи для водіїв в Іспанії (скільки та за що)
Які штрафи для водіїв в Іспанії (скільки та за що)
В Іспанії існує велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій. Штраф за таке порушення варіюються до 1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля.
Особливості ПДР та суми штрафів в Іспанії:
  • в Іспанії водії, в яких у водійському посвідченні є позначка про проблеми із зором, зобов’язані носити окуляри або контактні лінзи за кермом. Якщо поліція застане такого водія без корекційних засобів, йому загрожує штраф у розмірі 200 євро. Щобільше, іспанські правоохоронці можуть оштрафувати автомобіліста і за відсутність при собі запасної пари окулярів;
  • допустимий рівень алкоголю в крові становить 0,5 проміле для звичайних водіїв та 0,3 проміле для водіїв з водійським стажем менш як два роки та професійних водіїв;
  • під час їзди заборонено перекушування, поцілунки та гучна музика;
  • в Іспанії взимку діє правило: вікно автомобіля не повинно мати значних пошкоджень, заклеєне нерегламентованими наклейками або снігом;
  • якщо ви трохи перевищили швидкість, вам доведеться заплатити близько 100 євро, але ваші бали залишаться недоторканими. Однак, якщо ви перевищили швидкість більш ніж на 30 км/год, наслідки будуть серйознішими: штраф у розмірі 300 євро та втрата двох балів з вашого «водійського рейтингу»;
  • хто ігнорує швидкісні обмеження та створює реальну небезпеку на дорогах, в Іспанії передбачено жорсткі заходи. За особливо грубі порушення швидкісного режиму водієві доведеться розщедритися на значну суму 600 євро;
  • водіння у п’яному вигляді — це досить серйозне порушення, яке може призвести до кримінального провадження. У середньому за таке порушення водієві доведеться заплатити від 500 до 1 тис. євро залежно від ступеня сп’яніння;
  • також в Іспанії можна отримати штраф у 80 євро, якщо номерний знак автомобіля частково закритий (забруднений) та його неможливо правильно прочитати. Автомобілістам, які використовують несправні склоочисники, загрожує аналогічний штраф;
  • непристебнутий ремінь та невикористання дитячого крісла може позбавити водія 200 євро за кожне порушення;
  • використання мобільного телефону. Якщо вас помітять із телефоном біля вуха — вам загрожує штраф у 200 євро;
  • за навушник у вусі — штраф 100 євро;
  • за вживання за кермом рідини з пляшки місткістю понад 0,5 л — штраф 100 євро;
  • висунути лікоть з вікна — штраф 100 євро;
  • їсти за кермом — також 100 євро;
  • посигналити іншому «нерозторопному» водієві — штраф 80 євро;
  • керування автомобілем у шльопанцях — штраф до 200 євро;
  • паркування на піску на пляжі — штраф 6 тис. євро;
  • водіння без футболки — штраф 200 євро;
  • мастурбація за кермом — штраф 200 євро і 6 штрафних пунктів в історію водія.
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Раніше ми писали, що в Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак. Він спрямований на підвищення безпеки руху.
Новий дорожній знак P-33 призначений для попередження водіїв про наявність туману або густого задимлення. Це зроблено для того, щоб попередити про погану видимість.

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Довідка Finance.ua:

  • Штрафи для водіїв у Європі варіюються залежно від країни, порушення і навіть від місця, де сталося правопорушення.
  • Окрім того, штрафи в Європі можуть суттєво відрізнятися не тільки за сумами, а й за системою їх накладання. Так, у багатьох країнах є можливість знижки в разі сплати штрафу протягом певного часу.
Finance.ua розповідає за що саме можуть оштрафувати водія в Європі у своїй статті:

Штрафи для водіїв у країнах Європи: скільки та за що

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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