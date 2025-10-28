Обязательный техосмотр авто: что нужно знать водителям
Чтобы автомобиль оставался безопасным и исправным, водителям нужно регулярно проходить обязательный технический контроль (ОТК).
Эта процедура помогает вовремя выявлять неисправности, предотвращать аварийные ситуации и не допустить на дороги технически опасный транспорт.
Часто водители по ошибке обращаются в сервисные центры МВД, чтобы пройти техосмотр. Но следует знать: сервисные центры МВД не проводят проверку транспортных средств. Их задача — вести учет хозяйствующих субъектов, имеющих право выполнять обязательный технический контроль.
В Главном сервисном центре МВД рассказали, кто проводит обязательный техосмотр авто и что именно проверяют.
Что такое обязательный технический контроль
ОТК — это проверка технического состояния транспортного средства, участвующего в дорожном движении. Цель процедуры — уменьшить риск поломок на дороге, повысить безопасность движения и снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду.
В ходе проверки специалисты оценивают техническое состояние авто, в частности:
- работу тормозной системы и рулевого управления;
- состояние фар, шин и колес;
- уровень светопропускания стекла;
- исправность газобаллонного оборудования (если есть);
- показатели токсичности или дымности выхлопа
Также проверяют целостность кузова, номерные знаки, звуковые сигналы и другие влияющие на безопасность элементы.
Кто и как часто должен проходить техосмотр
Прохождение ОТК обязательно для:
- грузовых автомобилей;
- автобусов;
- такси и легковых автомобилей, используемых для коммерческих перевозок;
- транспорта, перевозящего опасные грузы;
- прицепов и полуприцепов.
Не обязаны проходить ОТК владельцы частных легковых автомобилей, которые не используются для бизнеса, а также мотоциклов, мопедов и мотоколясок.
- Легковые авто для коммерческих перевозок и грузовики до 3,5 т проходят ОТК раз в два года.
- Такси, автобусы, большие грузовики — ежегодно.
- Транспорт с опасными грузами — дважды в год.
Кто проводит технический контроль
Проверка осуществляется уполномоченными субъектами ОТК, внесенными в государственный реестр. Сервисные центры МВД сами не проверяют, но контролируют деятельность пунктов ОТК.
После осмотра владелец авто получает протокол проверки технического состояния, в котором указаны результат и дата следующего осмотра. Если обнаружены неисправности, производится повторная проверка после устранения недостатков.
Весь процесс сопровождается фото- и видеофиксацией, что гарантирует прозрачность процедуры.
Список действующих пунктов ОТК можно найти на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.
Что изменилось в 2025 году
С нового года вступили в силу обновленные правила технического контроля:
- сокращен перечень документов для аккредитации пунктов ОТК;
- усовершенствованы требования к фото- и видеофиксации;
- введена процедура аннулирования протоколов проверки в случае нарушений.
Поделиться новостью
Также по теме
Обязательный техосмотр авто: что нужно знать водителям
Новый знак на дорогах в Испании: что он означает (фото, таблица)
Из-за ИИ в Кремниевой долине возвращаются к 72-часовой неделе
Какие цвета авто самые популярные в Украине — статистика
Кто может получить доплаты к электрокарам в Польше — новые правила
200 тыс. пробега: как сохранить автомобиль в хорошем состоянии