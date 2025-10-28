Обязательный техосмотр авто: что нужно знать водителям Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Обязательный техосмотр авто: что нужно знать водителям

Чтобы автомобиль оставался безопасным и исправным, водителям нужно регулярно проходить обязательный технический контроль (ОТК).

Эта процедура помогает вовремя выявлять неисправности, предотвращать аварийные ситуации и не допустить на дороги технически опасный транспорт.

Часто водители по ошибке обращаются в сервисные центры МВД, чтобы пройти техосмотр. Но следует знать: сервисные центры МВД не проводят проверку транспортных средств. Их задача — вести учет хозяйствующих субъектов, имеющих право выполнять обязательный технический контроль.

В Главном сервисном центре МВД рассказали , кто проводит обязательный техосмотр авто и что именно проверяют.

Что такое обязательный технический контроль

ОТК — это проверка технического состояния транспортного средства, участвующего в дорожном движении. Цель процедуры — уменьшить риск поломок на дороге, повысить безопасность движения и снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду.

В ходе проверки специалисты оценивают техническое состояние авто, в частности:

работу тормозной системы и рулевого управления;

состояние фар, шин и колес;

уровень светопропускания стекла;

исправность газобаллонного оборудования (если есть);

показатели токсичности или дымности выхлопа

Также проверяют целостность кузова, номерные знаки, звуковые сигналы и другие влияющие на безопасность элементы.

Кто и как часто должен проходить техосмотр

Прохождение ОТК обязательно для:

грузовых автомобилей;

автобусов;

такси и легковых автомобилей, используемых для коммерческих перевозок;

транспорта, перевозящего опасные грузы;

прицепов и полуприцепов.

Не обязаны проходить ОТК владельцы частных легковых автомобилей, которые не используются для бизнеса, а также мотоциклов, мопедов и мотоколясок.

Легковые авто для коммерческих перевозок и грузовики до 3,5 т проходят ОТК раз в два года.

Такси, автобусы, большие грузовики — ежегодно.

Транспорт с опасными грузами — дважды в год.

Кто проводит технический контроль

Проверка осуществляется уполномоченными субъектами ОТК, внесенными в государственный реестр. Сервисные центры МВД сами не проверяют, но контролируют деятельность пунктов ОТК.

После осмотра владелец авто получает протокол проверки технического состояния, в котором указаны результат и дата следующего осмотра. Если обнаружены неисправности, производится повторная проверка после устранения недостатков.

Читайте также Первая регистрация авто: сколько налога нужно уплатить

Весь процесс сопровождается фото- и видеофиксацией, что гарантирует прозрачность процедуры.

Список действующих пунктов ОТК можно найти на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Что изменилось в 2025 году

С нового года вступили в силу обновленные правила технического контроля:

сокращен перечень документов для аккредитации пунктов ОТК;

усовершенствованы требования к фото- и видеофиксации;

введена процедура аннулирования протоколов проверки в случае нарушений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.