ТОП-5 автомобилей из Америки, которые покупают украинцы

30
Все больше украинцев выбирают подержанные автомобили из США — прежде всего из-за выгодных цен. Такие машины часто обходятся дешевле, чем европейские аналоги даже после растаможки.
За девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тыс. подержанных легковых автомобилей из США — это на 11% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Средний возраст «американцев» в Украине — 5,6 года.
Наибольшую долю среди импортируемых машин (43%) составляют электрокары. Среди других показатели следующие:
  • бензиновые авто — 41%;
  • гибриды — 8%;
  • дизельные — 5%;
  • авто с ГБО — 3%.

Топ-5 самых популярных «американцев»

  1. Tesla Model Y — 5301 авто
  2. Tesla Model 3 — 4520
  3. Ford Escape — 2660
  4. Nissan Rogue — 1892
  5. Jeep Cherokee — 1879
Ранее Finance.ua сообщал, что в тройку самых популярных автомобилей в США вошли: пикап Ford F-Series, Chevrolet Silverado и кроссовер Toyota RAV4.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
