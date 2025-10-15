ТОП-5 автомобилей из Америки, которые покупают украинцы Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

ТОП-5 автомобилей из Америки, которые покупают украинцы

Все больше украинцев выбирают подержанные автомобили из США — прежде всего из-за выгодных цен. Такие машины часто обходятся дешевле, чем европейские аналоги даже после растаможки.

За девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тыс. подержанных легковых автомобилей из США — это на 11% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Средний возраст «американцев» в Украине — 5,6 года.

Наибольшую долю среди импортируемых машин (43%) составляют электрокары. Среди других показатели следующие:

бензиновые авто — 41%;

гибриды — 8%;

дизельные — 5%;

авто с ГБО — 3%.

Топ-5 самых популярных «американцев»

Tesla Model Y — 5301 авто Tesla Model 3 — 4520 Ford Escape — 2660 Nissan Rogue — 1892 Jeep Cherokee — 1879

