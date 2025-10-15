ТОП-5 автомобилей из Америки, которые покупают украинцы
Все больше украинцев выбирают подержанные автомобили из США — прежде всего из-за выгодных цен. Такие машины часто обходятся дешевле, чем европейские аналоги даже после растаможки.
За девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тыс. подержанных легковых автомобилей из США — это на 11% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Средний возраст «американцев» в Украине — 5,6 года.
Наибольшую долю среди импортируемых машин (43%) составляют электрокары. Среди других показатели следующие:
- бензиновые авто — 41%;
- гибриды — 8%;
- дизельные — 5%;
- авто с ГБО — 3%.
Топ-5 самых популярных «американцев»
- Tesla Model Y — 5301 авто
- Tesla Model 3 — 4520
- Ford Escape — 2660
- Nissan Rogue — 1892
- Jeep Cherokee — 1879
Ранее Finance.ua сообщал, что в тройку самых популярных автомобилей в США вошли: пикап Ford F-Series, Chevrolet Silverado и кроссовер Toyota RAV4.
