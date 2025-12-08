Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото) Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

В линейке концерна Toyota появятся сразу два новых суперкара — мощное гибридное купе Toyota GR GT и возрожденное Lexus LFA второго поколения, которое станет электромобилем.

Формально это предсерийные концепты, но обе модели будут запущены в производство с 2027 года. Разработкой автомобилей занимается спортивное подразделение Gazoo Racing. Их подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

Суперкар Toyota GR GT

Новый Toyota GR GT — старший брат Supra и первый суперкар в истории марки. Гибридное купе отличается граненым дизайном с длинным капотом, короткой заостренной «кормой» и раскосыми фарами.

В основе авто лежит алюминиевая силовая структура, а часть кузовных панелей изготовлена ​​из карбона. Масса Toyota GR GT не превышает 1750 кг.

Размеры Toyota GR GT:

длина — 4820 мм;

ширина — 2000 мм;

высота — 1195 мм;

колесная база — 2725 мм.

Салон Toyota GR GT украсили кожей, алькантарой и карбоном. Установлен скошенный руль и ковшевидные кресла, разделенные высоким трансмиссионным туннелем. На передней панели — два дисплея.

В арсенале Toyota GR GT — самоблокирующийся дифференциал, карбоново-керамические тормоза и низкопрофильные шины размером 265/35 ZR20 спереди и 325/30ZR20 сзади.

Кроме того, показали гоночный вариант Toyota GR GT3, отличающийся карбоновым обвесом и огромным антикрылом. В салоне появились каркас безопасности и спортивные сиденья.

Новый Lexus LFA

Новый Lexus LFA второго поколения построен на платформе Toyota GR GT, однако кардинально изменился и стал электромобилем. Его характеристики держат в секрете, однако известно, что он будет мощнее и быстрее 552-сильного предшественника. Следовательно, максимальная скорость превысит 300 км/ч.

Суперкар Lexus LFA является серийным вариантом концепта Sport. Купе отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным «носом», длинным капотом и изогнутой крышей. Сзади установили выдвижное антикрыло. Автомобиль существенно больше предшественника и также имеет алюминиевый силовой каркас.

Габариты Lexus LFA 2027:

длина — 4690 мм;

ширина — 2040 мм;

высота — 1195 мм;

колесная база — 2725 мм.

В салоне купе Lexus LFA преобладает футуристический стиль. Обволакивающая центральная консоль создает эффект кокпита гоночного авто. Суперкар получил компактный руль-штурвал и цифровую приборную панель.

