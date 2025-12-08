Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
В линейке концерна Toyota появятся сразу два новых суперкара — мощное гибридное купе Toyota GR GT и возрожденное Lexus LFA второго поколения, которое станет электромобилем.
Формально это предсерийные концепты, но обе модели будут запущены в производство с 2027 года. Разработкой автомобилей занимается спортивное подразделение Gazoo Racing. Их подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.
Суперкар Toyota GR GT
Новый Toyota GR GT — старший брат Supra и первый суперкар в истории марки. Гибридное купе отличается граненым дизайном с длинным капотом, короткой заостренной «кормой» и раскосыми фарами.
В основе авто лежит алюминиевая силовая структура, а часть кузовных панелей изготовлена из карбона. Масса Toyota GR GT не превышает 1750 кг.
Размеры Toyota GR GT:
- длина — 4820 мм;
- ширина — 2000 мм;
- высота — 1195 мм;
- колесная база — 2725 мм.
Салон Toyota GR GT украсили кожей, алькантарой и карбоном. Установлен скошенный руль и ковшевидные кресла, разделенные высоким трансмиссионным туннелем. На передней панели — два дисплея.
В арсенале Toyota GR GT — самоблокирующийся дифференциал, карбоново-керамические тормоза и низкопрофильные шины размером 265/35 ZR20 спереди и 325/30ZR20 сзади.
Читайте также
Кроме того, показали гоночный вариант Toyota GR GT3, отличающийся карбоновым обвесом и огромным антикрылом. В салоне появились каркас безопасности и спортивные сиденья.
Новый Lexus LFA
Новый Lexus LFA второго поколения построен на платформе Toyota GR GT, однако кардинально изменился и стал электромобилем. Его характеристики держат в секрете, однако известно, что он будет мощнее и быстрее 552-сильного предшественника. Следовательно, максимальная скорость превысит 300 км/ч.
Суперкар Lexus LFA является серийным вариантом концепта Sport. Купе отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным «носом», длинным капотом и изогнутой крышей. Сзади установили выдвижное антикрыло. Автомобиль существенно больше предшественника и также имеет алюминиевый силовой каркас.
Читайте также
Габариты Lexus LFA 2027:
- длина — 4690 мм;
- ширина — 2040 мм;
- высота — 1195 мм;
- колесная база — 2725 мм.
В салоне купе Lexus LFA преобладает футуристический стиль. Обволакивающая центральная консоль создает эффект кокпита гоночного авто. Суперкар получил компактный руль-штурвал и цифровую приборную панель.
Ранее мы сообщали, что на рынке спортивных авто сейчас представлено множество моделей — от премиальных до высокотехнологичных. Эксперты Autocar провели масштабный тест-драйв и составили свой рейтинг.
Поделиться новостью
Также по теме
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
Microsoft повысит стоимость Office
Один из новых iPhone рекордно упал в цене
ЕС согласовал создание Европейского фонда искусственного интеллекта на €12 млрд
ТОП-10 автомобилей с самым низким спросом, но поразительным качеством
Автомобили с какими двигателями выбирали украинцы в ноябре