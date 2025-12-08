0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)

Технологии&Авто
1
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
В линейке концерна Toyota появятся сразу два новых суперкара — мощное гибридное купе Toyota GR GT и возрожденное Lexus LFA второго поколения, которое станет электромобилем.
Формально это предсерийные концепты, но обе модели будут запущены в производство с 2027 года. Разработкой автомобилей занимается спортивное подразделение Gazoo Racing. Их подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

Суперкар Toyota GR GT

Новый Toyota GR GT — старший брат Supra и первый суперкар в истории марки. Гибридное купе отличается граненым дизайном с длинным капотом, короткой заостренной «кормой» и раскосыми фарами.
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
В основе авто лежит алюминиевая силовая структура, а часть кузовных панелей изготовлена ​​из карбона. Масса Toyota GR GT не превышает 1750 кг.
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
Читайте также

Размеры Toyota GR GT:

  • длина — 4820 мм;
  • ширина — 2000 мм;
  • высота — 1195 мм;
  • колесная база — 2725 мм.
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
Салон Toyota GR GT украсили кожей, алькантарой и карбоном. Установлен скошенный руль и ковшевидные кресла, разделенные высоким трансмиссионным туннелем. На передней панели — два дисплея.
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
В арсенале Toyota GR GT — самоблокирующийся дифференциал, карбоново-керамические тормоза и низкопрофильные шины размером 265/35 ZR20 спереди и 325/30ZR20 сзади.
Читайте также
Кроме того, показали гоночный вариант Toyota GR GT3, отличающийся карбоновым обвесом и огромным антикрылом. В салоне появились каркас безопасности и спортивные сиденья.
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)

Новый Lexus LFA

Новый Lexus LFA второго поколения построен на платформе Toyota GR GT, однако кардинально изменился и стал электромобилем. Его характеристики держат в секрете, однако известно, что он будет мощнее и быстрее 552-сильного предшественника. Следовательно, максимальная скорость превысит 300 км/ч.
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
Суперкар Lexus LFA является серийным вариантом концепта Sport. Купе отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным «носом», длинным капотом и изогнутой крышей. Сзади установили выдвижное антикрыло. Автомобиль существенно больше предшественника и также имеет алюминиевый силовой каркас.
Читайте также
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)

Габариты Lexus LFA 2027:

  • длина — 4690 мм;
  • ширина — 2040 мм;
  • высота — 1195 мм;
  • колесная база — 2725 мм.
Toyota презентовала два экстремальных суперкара (фото)
В салоне купе Lexus LFA преобладает футуристический стиль. Обволакивающая центральная консоль создает эффект кокпита гоночного авто. Суперкар получил компактный руль-штурвал и цифровую приборную панель.
Ранее мы сообщали, что на рынке спортивных авто сейчас представлено множество моделей — от премиальных до высокотехнологичных. Эксперты Autocar провели масштабный тест-драйв и составили свой рейтинг.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems