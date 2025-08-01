Lexus отказывается от ряда моделей — Finance.ua

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Lexus отказывается от ряда моделей

Технологии&Авто
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Lexus отказывается от ряда моделей
Lexus отказывается от ряда моделей
Концерн Toyota обновляет линейку Lexus и с ноября прекратит выпуск седана IS, купе RC и компактного кроссовера UX.
Об этом сообщает сайт Carscoops, ссылаясь на официальную информацию от производителя.
Отказ от Lexus RC анонсировали ранее, а теперь стало известно, что вместе с ним снимут с производства и четырехдверного собрата Lexus IS.
Обе модели являются долгожителями: седан Lexus IS нынешнего поколения представили в 2013 году, а купе RC — в 2014. Хотя их неоднократно обновляли, уже пришло время прекратить производство. Lexus RC получит лимитированную финальную модификацию.
Купе Lexus RC получило «прощальную» версию
Купе Lexus RC получило «прощальную» версию
Седаны и купе теряют популярность, поэтому такое решение является логичным. Нишу IS может занять новый электрический седан Lexus, который будет показан в 2026 году.
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Кроме того, с конвейера снимут компактный кроссовер Lexus UX. В ноябре перестанут выпускать электрическую версию модели, а позже рынок покинет и гибрид.
Lexus UX уступает место модели LBX
Lexus UX уступает место модели LBX
Lexus UX — более новая модель, которую показали в 2018 году. Впрочем, стоит отметить, что недавно появился более современный компактный кроссовер В-класса Lexus LBX.
По материалам:
Фокус
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