Lexus отказывается от ряда моделей — Finance.ua

Lexus отказывается от ряда моделей Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

Lexus отказывается от ряда моделей

Концерн Toyota обновляет линейку Lexus и с ноября прекратит выпуск седана IS, купе RC и компактного кроссовера UX.

Об этом сообщает сайт Carscoops, ссылаясь на официальную информацию от производителя.

Отказ от Lexus RC анонсировали ранее, а теперь стало известно, что вместе с ним снимут с производства и четырехдверного собрата Lexus IS.

Обе модели являются долгожителями: седан Lexus IS нынешнего поколения представили в 2013 году, а купе RC — в 2014. Хотя их неоднократно обновляли, уже пришло время прекратить производство. Lexus RC получит лимитированную финальную модификацию.

Купе Lexus RC получило «прощальную» версию

Седаны и купе теряют популярность, поэтому такое решение является логичным. Нишу IS может занять новый электрический седан Lexus, который будет показан в 2026 году.

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Кроме того, с конвейера снимут компактный кроссовер Lexus UX. В ноябре перестанут выпускать электрическую версию модели, а позже рынок покинет и гибрид.

Lexus UX уступает место модели LBX

Lexus UX — более новая модель, которую показали в 2018 году. Впрочем, стоит отметить, что недавно появился более современный компактный кроссовер В-класса Lexus LBX.

Фокус По материалам:

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