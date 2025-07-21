Lexus представил обновленный роскошный минивэн (фото) — Finance.ua
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Lexus представил обновленный роскошный минивэн (фото)

Технологии&Авто
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Lexus представил обновленный роскошный минивэн (фото)
Lexus представил обновленный роскошный минивэн (фото)
Компания Lexus представила в Японии обновленную версию своего роскошного минивэна LM500h. Автомобиль имеет акцент не на внешности, а на улучшении комфорта и удобства повседневного использования.
Модель сохранила известный облик второго поколения, представленного в 2023 году, а все доработки сосредоточены внутри салона.
Главное внимание инженеры уделили снижению уровня шума. В арках задних колес и двери багажного отделения появились дополнительные виброгасящие и звукопоглощающие материалы. Эти изменения обеспечили более тихую и уютную атмосферу на задних сиденьях — зоне, на которую традиционно ориентирована LM.
Lexus представил обновленный роскошный минивэн (фото)
В четырехместной версии Executive появилась практичная деталь: переключатель электропривода сдвижной двери теперь находится не на потолке, а между задними креслами — дотянуться до него стало проще. Там же появился небольшой отсек для смартфонов и прочих мелочей.
Lexus представил обновленный роскошный минивэн (фото)
Для удобства посадки и высадки в темное время суток над задней дверью установлен дополнительный светильник, а освещение всего салона стало более ярким и мягким. По желанию пассажира его можно отрегулировать.
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Техническая начинка осталась неизменной.
Lexus представил обновленный роскошный минивэн (фото)
Заказы на обновленный LM500h в Японии начнут принимать с 1 августа. Стоимость шестиместной версии L останется на уровне 15 миллионов иен (примерно $101 000), а версия Executive подорожает на 100 тысяч иен — до 20 миллионов (около $134 700). В будущем аналогичные обновления ожидаются на других рынках.
По материалам:
mmr.ua
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