Lexus представил обновленный роскошный минивэн (фото) — Finance.ua

Lexus представил обновленный роскошный минивэн (фото) Сегодня 05:34 — Технологии&Авто

Lexus представил обновленный роскошный минивэн (фото)

Компания Lexus представила в Японии обновленную версию своего роскошного минивэна LM500h. Автомобиль имеет акцент не на внешности, а на улучшении комфорта и удобства повседневного использования.

Модель сохранила известный облик второго поколения, представленного в 2023 году, а все доработки сосредоточены внутри салона.

Главное внимание инженеры уделили снижению уровня шума. В арках задних колес и двери багажного отделения появились дополнительные виброгасящие и звукопоглощающие материалы. Эти изменения обеспечили более тихую и уютную атмосферу на задних сиденьях — зоне, на которую традиционно ориентирована LM.

В четырехместной версии Executive появилась практичная деталь: переключатель электропривода сдвижной двери теперь находится не на потолке, а между задними креслами — дотянуться до него стало проще. Там же появился небольшой отсек для смартфонов и прочих мелочей.

Для удобства посадки и высадки в темное время суток над задней дверью установлен дополнительный светильник, а освещение всего салона стало более ярким и мягким. По желанию пассажира его можно отрегулировать.

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Техническая начинка осталась неизменной.

Заказы на обновленный LM500h в Японии начнут принимать с 1 августа. Стоимость шестиместной версии L останется на уровне 15 миллионов иен (примерно $101 000), а версия Executive подорожает на 100 тысяч иен — до 20 миллионов (около $134 700). В будущем аналогичные обновления ожидаются на других рынках.

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