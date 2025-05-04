Lexus представил полностью обновленный седан ES 2026 (фото) — Finance.ua

Lexus представил полностью обновленный седан ES 2026 (фото) Сегодня 05:22 — Технологии&Авто

Lexus представил полностью обновленный седан ES 2026 (фото)

На автосалоне в Шанхае был представлен полностью обновленный седан Lexus ES 2026 модельного года. После нескольких обновлений предыдущего поколения, выпускавшегося с 2018 года, модель получила полноценный редизайн.

Об этом сообщает Motor1.

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Новый Lexus ES заметно вырос в размерах: длина теперь составляет 5140 мм, что на 165 мм больше предшественника. Колесная база растянулась до 2950 мм (+80 мм), а ширина выросла до 1920 мм (+55 мм).

Дизайн новинки вдохновлен концептом LF-ZL, выпущенным полтора года назад. Экстерьер сохранил фирменную стилистику, в том числе форму кузова, но получил более минималистическое воплощение.

Предлагаются четыре авто на основе eAxle — гибрид ES300h на базе 2.5-литрового двигателя мощностью 201 л.с., доступный с передним или полным приводом, гибрид ES350h мощностью 247 л.с., электрический переднеприводный ES350e мощностью 224 л.с. и полноприводный электрический ES500e мощностью343 л.с.

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Интегрированные трансмиссии и батарея под полом обеспечивают более низкий центр тяжести, больше простора в салоне и более эффективную динамику, а система DIRECT4 в полноприводных версиях регулирует тягу между осями в реальном времени.

Впервые в ES — улучшенное шасси с повышенной жесткостью кузова, обеспечивающее более точное рулевое управление, стабильность на высокой скорости и снижение вибраций.

Руль с вариативной передачей помогает обеспечить быструю реакцию на маневрах и легкую парковку на малой скорости.

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Система LexusConnect объединяет 12.3-дюймовую приборную панель, 14-дюймовый мультимедийный экран и мобильное приложение LexusLink+.

В электрических версиях предусмотрена обновляющаяся в реальном времени навигация с поиском зарядных станций.

В улучшения в сфере безопасности входят:

адаптивный круиз-контроль с поддержкой навигации;

система экстренного реагирования водителя, останавливающая авто в случае потери сознания;

монитор водителя с обнаружением усталости, пользования телефоном или зевания;

система предупреждения о столкновении;

адаптивный свет без ослепления;

контроль слепых зон и перекрестного движения впереди;

обновленная система удержания полосы, помощник смены полосы.

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