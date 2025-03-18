Toyota и Lexus лишили статуса самого надежного автопроизводителя — Finance.ua

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Toyota и Lexus лишили статуса самого надежного автопроизводителя

Технологии&Авто
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Toyota и Lexus лишили статуса самого надежного автопроизводителя
Toyota и Lexus лишили статуса самого надежного автопроизводителя
В автомобильной индустрии произошло сенсационное изменение лидерства: Toyota и ее премиальный бренд Lexus, традиционно считавшиеся эталоном надежности, утратили свои позиции.
Согласно последнему отчету Consumer Reports за 2024 год, первое место в рейтинге надежности занял бренд Subaru, став единственным самым надежным автопроизводителем.
Этот отчет, основанный на анализе данных более 300 000 автомобилей, проданных с 2000 по 2025 годы, оценивает надежность брендов по нескольким ключевым критериям: удовлетворенность владельцев, безопасность, прогнозируемая надежность и результаты дорожных испытаний. Эти рейтинги отражают проблемы, с которыми сталкиваются потребители как сразу после покупки, так и во время эксплуатации автомобиля.
Toyota и Lexus лишили статуса самого надежного автопроизводителя
Следует отметить, что некоторые бренды, такие как Lincoln, Alfa Romeo, Dodge и Land Rover, не были включены в отчет из-за недостаточного количества данных по, как минимум, двум текущим моделям. Так же, в отчете отсутствуют Fiat, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar и Ram.
Чем же Subaru заслужил столь высокую оценку? На самом деле секрет успеха заключается не в инновационных технологиях или революционном дизайне, а в консервативном подходе к производству. По словам экспертов Consumer Reports, Subaru использует много деталей в течение нескольких модельных лет, что позволяет снизить риск возникновения новых проблем.
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Оценка надежности базировалась на отзывах владельцев по поводу проблем, с которыми они столкнулись в течение последних 12 месяцев. Учитывались как мелкие недочеты, так и серьезные поломки. Каждый бренд получил рейтинг от 1 до 100 баллов, где баллы для разных типов проблем решались в соответствии с их серьезностью.
Средняя оценка надежности Subaru составила 68 баллов, в то время как Lexus получил 65, а Toyota — 62. Примечательно, что электромобиль Subaru Solterra, разработанный в сотрудничестве с Toyota, показал результаты ниже средних.
Отчет также установил, что американские бренды, такие как Jeep, GMC, Cadillac и Rivian, продемонстрировали самые низкие показатели надежности. Однако некоторые модели американских производителей, например, Ford Mustang, показали результаты выше средних.
Благодаря своей надежности Subaru не только возглавил соответствующий рейтинг, но и занял первое место в общем рейтинге брендов Consumer Reports, опередив BMW. Ауди, в свою очередь, поднялась с 12-го на 6-е место, а Infiniti — на 10-е.
По материалам:
Автопілот
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