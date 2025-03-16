ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США — Finance.ua

ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США Сегодня 10:12 — Технологии&Авто

ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США, Фото: freepik

В феврале в Украине зарегистрировали около 3,3 тыс. б/у из США, из которых 42% составляют электромобили.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Бензиновые авто составляют 41%, гибридные — 7%, а дизельные и авто с ГБО — по 5%.

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Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в феврале — 6 лет.

Топ-5 подержанных авто из США:

Tesla Model Y — 419 ед. Tesla Model 3 — 416 ед. Ford Escape — 234 ед. Jeep Cherokee — 187 ед. Nissan Rogue — 160 ед.

Напомним, в феврале 2025 года украинцы приобрели 4,488 тыс. электромобилей, что на 23% больше, чем в январе, и на 14% больше, чем в феврале 2024 года.

Лидером среди новых электромобилей месяца стал BYD Song Plus, его приобрели 115 ед.

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