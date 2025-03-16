ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США — Finance.ua
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ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США

Технологии&Авто
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ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США
ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США, Фото: freepik
В феврале в Украине зарегистрировали около 3,3 тыс. б/у из США, из которых 42% составляют электромобили.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Бензиновые авто составляют 41%, гибридные — 7%, а дизельные и авто с ГБО — по 5%.

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Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в феврале — 6 лет.

Топ-5 подержанных авто из США:

  1. Tesla Model Y — 419 ед.
  2. Tesla Model 3 — 416 ед.
  3. Ford Escape — 234 ед.
  4. Jeep Cherokee — 187 ед.
  5. Nissan Rogue — 160 ед.
Напомним, в феврале 2025 года украинцы приобрели 4,488 тыс. электромобилей, что на 23% больше, чем в январе, и на 14% больше, чем в феврале 2024 года.
Лидером среди новых электромобилей месяца стал BYD Song Plus, его приобрели 115 ед.
По материалам:
Finance.ua
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