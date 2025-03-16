ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США — Finance.ua

ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США
В феврале в Украине зарегистрировали около 3,3 тыс. б/у из США, из которых 42% составляют электромобили.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Бензиновые авто составляют 41%, гибридные — 7%, а дизельные и авто с ГБО — по 5%.
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Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в феврале — 6 лет.
Топ-5 подержанных авто из США:
- Tesla Model Y — 419 ед.
- Tesla Model 3 — 416 ед.
- Ford Escape — 234 ед.
- Jeep Cherokee — 187 ед.
- Nissan Rogue — 160 ед.
Напомним, в феврале 2025 года украинцы приобрели 4,488 тыс. электромобилей, что на 23% больше, чем в январе, и на 14% больше, чем в феврале 2024 года.
Лидером среди новых электромобилей месяца стал BYD Song Plus, его приобрели 115 ед.
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